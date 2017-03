Chủ trường gà đầu thú sau 22 tháng lẩn trốn

(PL)- Trưa 10-12, Hoàng Quý (ảnh), nghi can cầm đầu đường dây đá gà quy mô lớn ở Cần Thơ bị công an triệt phá đã đến cơ quan công an đầu thú sau gần 22 tháng lẩn trốn.

Chiều 28-3-2013, tại bãi đất trống thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang 28 người đang đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gần 340 triệu đồng, 20 con gà, 29 xe mô tô… Qua điều tra, công an xác định Quý tổ chức trường gà từ năm 2010 và thường xuyên thay đổi địa điểm. Mỗi ngày Quý tổ chức 10-15 độ gà, quy tụ trên 20 con bạc từ các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Để dễ bề “làm ăn” Quý thuê người cảnh giới, canh đường, cân gà, trọng tài, môi giới trong trường gà… GIA TUỆ