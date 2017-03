Chủ vựa cá bị truy sát trên phố

Đến trưa cùng ngày, Phạm Quốc Tiến (21 tuổi) đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu xác định nạn nhân là ông Đặng Ngọc Ánh, chủ vựa thu mua hải sản Dì Bé Lai, một trong những vựa cá lớn nhất tại cảng cá Phan Thiết. Được biết sáng 22-5, nghe tin em trai cũng làm nghề bốc xếp ở cảng bị một số người làm ở vựa cá Dì Bé Lai bắt nạt, Tiến mua hai con dao Thái Lan đến vựa cá nhưng được mọi người can ngăn. Ông Ánh hay tin có xô xát cũng đến vựa cá tìm hiểu sự việc để giải hòa. Khi ông Ánh từ cảng cá đi xe máy ra đã bị Tiến chặn lại rồi dùng dao đâm trúng vào cổ, đứt động mạch cảnh, máu tuôn xối xả. Nạn nhân cố gắng điều khiển xe bỏ chạy được gần 50 m thì té và tử vong do mất nhiều máu.

Nghi can Phạm Quốc Tiến được áp giải đi thu giữ tang vật. Ảnh: PN

Tiến khai đã ném hai con dao Thái Lan vào bao rác một nhà dân và cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gây án.

PHƯƠNG NAM