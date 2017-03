Chủ vườn, thương lái “nhìn nhau”...

Cả nước thiếu hoa

Trận mưa kỷ lục cuối tháng 10 khiến cho vùng trồng hoa phía Bắc bị thiệt hại do ngập úng. Khả năng khan hiếm hoa không chỉ xảy ra ở phía Bắc mà còn ở miền Nam. Ngay cả Đà Lạt, theo ước tính của ông Trần Huy Đường, phó chủ tịch hiệp hội Hoa Đà Lạt, ước tính lượng hoa tết giảm 30% so với năm ngoái. Hộ trồng hoa tại Đà Lạt, theo ông Đường, đã “trót” xuống giống trước khi có biến cố ngập lụt do mưa, triều cường hay ảnh hưởng áp thấp của các địa phương khác.

Ông Đường cũng cho biết thêm, giá hoa sẽ tăng so với năm ngoái và mức tăng phụ thuộc vào phân bố thị trường. Với các loại thông dụng và không bị “mất mùa” như mai vàng, mai chiếu thuỷ, phong lan, địa lan Nhật, giá cả dự kiến tăng 10 – 15% so với năm ngoái. Các loại hoa thuộc dòng sang trọng như ly trắng, cát tường, địa lan nội,… thì giá sẽ tăng khoảng 30 – 50%, thậm chí là 120% lúc cao điểm bởi đầu tư lớn và nguồn hoa có giới hạn.

Các hộ trồng hoa, cây cảnh ở miền Tây cũng gặp khó khăn rất lớn với hiện tượng úng gốc sau đợt mưa dai dẳng hồi tháng 9, 10 năm nay. Hầu hết đều cho rằng việc tăng giá là khó tránh vì rất ít trường hợp các nhà vườn trồng hoa, cây cảnh tết “trúng mùa”.

Liệu có “làm giá”, ém hàng?

Thường vào cuối quý ba, đầu quý tư mỗi năm, thương lái liên hệ với nhà vườn để xem hoa, đặt hàng, ra giá khá rôm rả cho vụ tết. Vụ hoa năm nay, chưa có nhiều người hỏi mua và nhiều nhà vườn cũng chưa biết ra giá sao cho hợp lý. Nhiều hộ trồng hoa ở miền Tây như Đồng Tháp, Mỹ Tho, Bến Tre khẳng định giá hoa, cây cảnh tết năm nay sẽ cao hơn năm trước khá nhiều. Anh Dương Văn Quế, chủ vườn Tư Tôn ở Sa Đéc, Đồng Tháp cho biết: “Năm nay giá thành gốc của giỏ, chậu, phân bón trồng hoa, cây cảnh đều tăng từ 10 – 25%. Lương nhân công cũng tăng từ 60.000đ/ngày lên thành 70.000 – 75.000đ/ngày. Và mức tăng giá hoa, cây kiểng tết từ 15% trở lên ngay từ khi mua sỉ tại nguồn là điều không thể tránh khỏi so với mức đầu tư ban đầu”. Với các nhà vườn, việc trồng 10 cây thu được năm cây trở xuống là lỗ, từ 8 – 9 cây là lời nhưng với mức 6 – 7 cây như hiện tại thì quyết định lời lỗ nằm trong tay thương lái.

Dự báo các mặt hàng cây cảnh khác cũng tăng giá ở mức 10 – 15% tại nguồn. Giá thành một giỏ hồng mua tại vườn 12.000 – 13.000đ, cao gần gấp rưỡi năm ngoái. Giá một giỏ cúc Đài Loan 20.000 – 25.000đ, gần gấp đôi năm trước. Một chậu tắc nhỏ 100.000 – 120.000đ/chậu, cũng gần gấp đôi năm trước còn chậu tắc lớn loại “cây thông” bán tết có giá không dưới 500.000 – 2.000.00đ/chậu. Với tắc bụi dao động từ 50.000 – 200.000đ/giỏ.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu, chủ vườn Hoàng Duy ở Chợ Lách, Bến Tre cũng cho biết khả năng ép giá có thể xảy ra bởi các chủ vườn hiện có tâm lý “xả hàng” trước cho chắc ăn. Đánh vào tâm lý nôn nóng này của các chủ vườn, những người thu mua hoa sỉ tại nguồn sẽ hứa mua toàn bộ nếu để giá rẻ hơn các vườn khác. Các chủ vườn ở tâm thế “tiến thoái lưỡng nan” vì bán rẻ thì không có lời, để lâu sợ ế trong khi thương lái cũng lo mua trước sẽ tồn, mua sau mất giá. Điều này khiến cho cả bên mua và bán vào thế “nhìn nhau” khiến cho kịch bản cũ về việc ép giá đầu nguồn và ém hàng, làm giá có nhiều khả năng xảy ra khi thị trường hoa, cây cảnh tết có quá nhiều biến động.