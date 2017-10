Chủ xăng dỏm hốt hoảng đến công an đầu thú

Ngày 12-10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ sản xuất xăng "bẩn" thì chủ Doanh nghiệp xăng dầu S.H (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã đến trình báo, thú nhận đã bán xăng kém chất lượng cho khách hàng.

Chủ doanh nghiệp xăng dầu S.H cũng xin nộp hàng ngàn lít xăng A92 kém chất lượng đã pha chế và dung môi mua về chưa sử dụng.



Ban chuyên án lấy mẫu để kiểm tra chất lượng xăng tại các doanh nghiệp vi phạm.

Phía Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (đóng ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng đã cung cấp thông tin cho ban chuyên án là Doanh nghiệp xăng dầu S.H có mua khoảng 200.000 lít dung môi để về pha chế thành xăng A92 bán cho khách hàng.



Hiện Ban chuyên án cũng đã lấy mẫu xăng A92 kém chất lượng tại Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục và Công ty TNHH Thanh Ngũ (huyện Diễn Châu) đưa đi giám định.

Như đã đưa tin, trưa 10-10, Công ty TNHH Thanh Ngũ đang đổ chất dung môi trên xe tẹc 37C-7512 (do anh Ngô Quang Thúc điều khiển) vào bồn xăng thì bị Phòng PC46 phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Nghệ An và Cục A71 Bộ Công an bắt quả tang.

Kiểm tra công ty trên, cảnh sát phát hiện hai lọ bột tạo màu, hai bể chứa 10.000 lít xăng A92. Bà Vũ Thị Thanh, chủ doanh nghiệp, thừa nhận ở bể chứa xăng A92 có pha trộn theo tỉ lệ: 50% xăng A92 + 50% dung môi + chất tạo màu = xăng kém chất lượng.



Xe chở chất dung môi về cho doanh nghiệp xăng dầu bị bắt giữ.

Số chất dung môi chở trên xe tẹc là 40.000 lít, do ông Ngô Quang Thúc lái xe cho Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (đóng ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) chở từ TP Cần Thơ về. Lực lượng chức năng kiểm tra Doanh nghiệp Kiên Lục thì phát hiện hai bể chứa trên 10.000 lít xăng kém chất lượng; một lọ chứa chất bột tạo màu.



Theo hóa đơn GTGT xuất bán dung môi của Công ty Xăng dầu Mê Công thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Cần Thơ thì giá dung môi là 10.600 đồng/lít, trong khi đó giá xăng A92 được bán ra thị trường là 18.000 đồng/lít.

Lực lượng chức năng xác định số xăng “bẩn” do doanh nghiệp Kiên Lục đã bán ra lên đến 2 triệu lít trong khoảng thời gian từ tháng 8-2017 đến nay.