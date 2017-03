Chưa bắt được kẻ chém chết bốn người

Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Chúng tôi đã khởi tố vụ án giết người và đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi can”. Hiện có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng PC45 - Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan Công an huyện Tương Dương đang bám trụ tại khu vực núi, rừng biên giới xã Tam Hợp để lần manh mối, truy bắt thủ phạm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết gồm anh Lô Văn Thọ, bà Viêng Thị Dương (60 tuổi, mẹ anh Thọ), chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ), và con là bé Lê Văn Chung (tám tháng tuổi).

ĐẮC LAM