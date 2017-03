Chứa chấp và môi giới mại dâm tại gia

Đó là Nguyễn Thị Thanh (36 tuổi), trú tại xóm 4, xã Cẩm Sơn và Nguyễn Văn Thông (49 tuổi), trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn

Trước đó, theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho biết tại nhà của đối tượng Thanh có nhiều biều hiện nghi vấn. Ngay sau đó, công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã cử trinh sát xác minh nguồn tin và bố trí lực lượng theo dõi và bất ngờ ập vào nhà má mì Nguyễn Thị Thanh.

Tại đây, các đồng chí trinh sát bắt quả tang một đối tượng Lô Thị Năm (35 tuổi) trú ở xã Chị Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đang bán dâm cho đối tượng tên Dương (20 tuổi) trú tại xóm 7, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương.

Qua khám xét nhà đối tượng Thanh, lực lượng chức năng thu giữ 70 bao cao su chưa sử dụng, 1 bao đã sử dụng, hơn 8 triệu đồng do tiền bán dâm mà có.

Má mì Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan điều tra

Bước đầu các cô gái bán dâm khai nhận đến nhà bà Thanh bán dâm là theo môi giới của Thanh.

Ngay sau đó, đối tượng Thanh được đưa về trụ sở công an để làm việc, tại đây thị thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau mỗi lần bán dâm, Thanh là người thu tiền của khách rồi sau đó chia phần trăm cho gái bán dâm.

Cũng nằm trong chuyên án chống mại dâm, lực lượng công an huyện Anh Sơn, Nghệ An tiếp tục bắt quả tang tại nhà nghỉ Hương Thông, có địa chỉ tại xóm 5, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn có một đôi nam nữ đang mua bán dâm là Nguyễn Văn N., trú tại xã xã Phúc Sơn và Lê Thị Hoa, ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), công an thu giữ 2 bao cao su đã sử dụng và 9 bao chưa sử dụng.

Sau đó, chủ nhà nghỉ Hương Thông là đối tượng Nguyễn Văn Thông (49 tuổi) cũng bị bắt về tội chứa mại dâm. Tại cơ quan điều tra đối tượng Thông cũng đã nhận tội.

Hiện công an Anh Sơn đang hoàn tất hồ sơ để đua các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Theo Trịnh Nguyễn – Hoa Phạm (ANTĐ)