Chưa có 1 triệu đồng trả nợ, bị chém chết trong đêm

(PLO)- Ngày 24-1, cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ sát hại anh Hoàng Thanh Trà (38 tuổi, trú xóm Thanh Nam, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu) lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, bắt giữ các nghi can.