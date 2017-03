‘Chưa có dấu hiệu phạm tội trong tín dụng đen ở Cà Mau’

Ngày 22-3, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cung cấp thông tin liên quan đến nạn tín dụng đen tại địa phương này.



Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh thông tin rằng qua rà soát bước đầu chưa phát hiện người dân nào bị mất nhà, đất vì vay tiền từ bà Nguyễn Thị Bé Tám và ông Châu Hùng Dũng, hai chủ nợ bị người dân tố cáo.



Bà Tám, người học lớp 3 đang là chủ hàng chục con nợ tại Cà Mau. Ảnh : TV

Cụ thể, với những trường hợp đang tố cáo bà Tám, công an chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm vì bà này cho vay lãi suất từ 5% đến 6%/tháng, không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Với 43 trường hợp cho vay khác mà Công an rà được, đều có mức lãi suất tương tự. Bà đã khởi kiện 42/43 trường hợp và Toà án các cấp đã xét xử rồi, tuyên người vay phải trả tiền lại cho bà Tám và phần lãi suất đúng như Luật dân sự quy định. "Chưa phát hiện trường hợp nào Toà tuyên người vay phải giao nhà, đất cho bà Tám theo hợp đồng giả cách", công an cho hay.



Tương tự, với trường hợp của ông Châu Hùng Dũng, Công an cũng chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Những căn nhà mà dư luận cho là ông Dũng cho vay lãi nặng rồi lấy nhà đều thuộc trường hợp mua bán hợp pháp, có chứng từ rõ ràng, hợp pháp.

Công an cũng thông tin rõ, chưa phát hiện vụ việc Bà Tám hay ông Dũng cho vay rồi dùng vũ lực đe doạ, đánh đập con nợ để xiết lấy nhà, đất.

Từ đó, Công an tỉnh kết luận đến thời điểm này, chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong tất cả các trường hợp cho vay liên quan bà Tám, ông Dũng. Tuy nhiên, Đại tá Sỹ cho biết Công an vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ thêm thông tin về dùng vũ lực để ép con nợ giao nhà, nhận nợ khống… Bất kỳ trường hợp nào bị phát hiện vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.