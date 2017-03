Chưa có kết luận vụ chết bất thường khi bị bắt giữ ở trụ sở UBND xã

Ông Trần Khánh Dũng - Trưởng Công an xã Kỳ Văn cho biết thêm: “Chúng tôi đã đình chỉ công tác đối với ông Bùi Ngọc Sơn (công an viên thôn Thanh Sơn kiêm Đội trưởng Đội cơ động mạnh xã Kỳ Văn), anh Nguyễn Văn Thanh và anh Cao Ngọc Thảo (cùng thuộc Đội cơ động mạnh xã Kỳ Văn). Hiện ông Sơn, anh Thanh và anh Thảo không còn bị tạm giữ nữa mà cho ở nhà, khi cần thì gọi lên để phục vụ điều tra nguyên nhân cái chết của anh Tình”.

Anh Nguyễn Văn Tình ra đi khiến vợ anh-chị Nguyễn Thị Bình cùng hai con nhỏ thêm khó khăn, thiếu thốn. Ảnh: Đ. LAM

Như đã đưa tin, đêm 27-2 và rạng sáng 28-2, anh Tình đến nhà anh Nguyễn Văn Cảnh (ở cùng ở thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn) để chơi. Tại đây, anh Tình và anh Cảnh tổ chức uống rượu và lôi bộ bài ra đánh bài ăn tiền với nhau. Công an viên thôn Thanh Sơn và hai công an cơ động xã Thanh Sơn đến chỉ thu giữ tang vật được 72 ngàn đồng, một bộ bài tú lơ khơ, một xe máy cũ, nhưng đã còng tay đưa anh Tình và anh Cảnh về trụ Sở UBND xã Kỳ Văn để “tiếp tục điều tra”. Đến hơn 8g sáng 28-2, anh Tình được công an viên đưa đến Trạm Y tế xã Kỳ Văn cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Khi anh Tình được chuyển đến đến phòng cấp cứu của BV huyện Kỳ Anh thì các BS cho biết anh Tình đã tử vong.

Trong tường trình với công an xã, ông Sơn thừa nhận khi bắt giữ có tát anh Tình một cái.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: “Qua khám nghiệm tử thi anh Tình cho thấy có tụ máu trong não. Hiện cơ quan kỹ thuật hình sự đang giám định chuyên môn các mẫu, việc khám nghiệm tử thi chưa có kết luận cuối cùng. Vụ việc chúng tôi đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó”.

Ông Nguyễn Tiến Điền, Quyền Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn cho biết: “Việc bắt giữ anh Tình và anh Cảnh lúc đó tôi không biết và không ra lệnh bắt, không có lệnh tạm giữ”.

Gia đình anh Tình thuộc diện hộ nghèo, UBND xã đã xuất kinh phí ra mua hòm vỏ và chi phí, tổ chức mai táng anh Tình theo phong tục địa phương.