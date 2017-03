Chưa đầy 12 tuổi đã mang dao đi đâm thủng tim người

Chiều 17-3, ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng Viện KSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết cơ quan này cùng Công an TP Tuy Hòa đã triệu tập Trần Được (12 tuổi) để lấy lời khai. Trước đó, Được đã dùng dao đâm thủng tim em Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An, Phú Yên). Cuộc làm việc diễn ra với sự chứng kiến của người giám hộ cho Trần Được.

Bước đầu, Được khai nhận: chiều 16-3, cho rằng Nguyễn Thành Đạt cười đểu mình, Được mang dao bấm vào quầy thức ăn nhanh nằm bên trong siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa. Khi thấy Đạt, Được đến gần, kẹp cổ rồi đâm dao vào ngực em Đạt. Cú đâm thấu tim làm em Đạt bị thủng thất phải, mất nhiều máu, ảnh hưởng đến tính mạng. Rất may Đạt đã qua khỏi.

Theo ông Chánh, qua kiểm tra, Trần Được chưa đủ 12 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật Hình sự. “Với độ tuổi này, chỉ có thể xử lý hành chính, đưa vào trường giáo dưỡng. Song cơ quan công an đang điều tra mở rộng để xác định phía sau Được có đồng phạm hay không”, ông Chánh cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc trên, bà Nguyễn Bích Ly, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, giải thích: do Trần Được giấu dao bấm trong người, vào ngồi cùng một nhóm thiếu niên cạnh nhóm học sinh của em Đạt trong khu ăn uống nên lực lượng bảo vệ của siêu thị không phát hiện. Thời gian Được đến kẹp cổ, đâm em Đạt diễn ra quá nhanh nên lực lượng bảo vệ không kịp nhìn thấy để ngăn chặn. Cũng theo bà Ly, qua sự việc này, siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa sẽ tăng cường công tác an ninh để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

TẤN LỘC