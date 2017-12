Chưa đến Tết đã bị bắt vì buôn pháo hoa và pháo nổ

Sáng 26-12, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang Vũ Ngọc Chín (31 tuổi, trú xóm Đông Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) đi xe máy mang BKS 38K1-30213, chở pháo đi bán.

Công an thu giữ tang vật năm hộp pháo và ba túi nylon bên trong có nhiều pháo lậu.



Chín (giữa) bị bắt giữ cùng tang vật rất nhiều loại pháo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng Công an huyện Kỳ Anh khám xét tại nhà ở của Chín, thu giữ thêm 80 hộp pháo với tổng trọng lượng gần 150 kg. Bước đầu Chín khai nhận toàn bộ số pháo trên được đặt mua từ Gia Lai với giá 40 triệu đồng về để bán cho khách mua để đốt, nổ dịp Tết 2018 sắp tới.



Trước đó, chiều 22-12, Công an huyện Kỳ Anh đang tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn thì nhận được tin báo của người dân báo: Tại nhà Lê Xuân Đức (29 tuổi, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) đang có hành vi tàng trữ nhiều pháo lậu. Từ tin báo, công an xác minh, thu giữ tại nhà Đức 19 hộp pháo. Đức còn khai nhận có gửi ở nhà ông Nguyễn Đình Tình (trú xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) 31 hộp pháo.

Công an đã thu giữ tang vật pháo của Đức hơn 80 kg pháo các loại có nguồn góc xuất xứ từ nước ngoài. Đức khai nhận số pháo trên mua từ Quảng Bình, với số tiền trên 32 triệu đồng đem về cất giấu, khi có khách đem bán kiếm lời, mỗi hộp pháo lời từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết từ ngày 16 đến 24-12, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, bắt 38 vụ với 45 đối tượng, thu giữ hơn 550 kg pháo các loại.