Chưa gắp được dị vật trong đầu nạn nhân bị bắn

Nạn nhân Trần Xuân Hưng đang được cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.



Anh Hưng đã được phẫu thuật sống mũi, nhưng còn dị vật trong đầu vẫn chưa gắp ra được do sức khỏe còn yếu.

Theo lời anh Hưng, đêm 26-8, anh đi uống cà phê ở xã Hưng Châu (huyện Hưng Nguyên). Tại đây, anh Hưng đứng xem đánh bi da trong quán thì một nhóm khoảng sáu người vào nói lớn "có chuyện gì mà tụ tập đông thế?"

Thấy trong nhóm có một người quen là bạn học cũ nên anh Hưng hỏi "có chuyện gì vậy?" và nhóm này gọi anh Hưng đi ra ngoài để nói chuyện. Sau đó anh Hưng bị nhóm này dùng gậy, côn ba khúc và súng côn quay đánh.

Anh Hưng hốt hoảng bỏ chạy thì bị cả nhóm đuổi đánh. Một đối tượng tên là Tuấn (trú TP Vinh) gí súng bắn vào đầu anh Hưng khiến anh gục tại chỗ. Sau đó, nhóm này tiếp tục đến phòng trọ của anh Hưng tìm vợ con anh nhưng không thấy nên lên xe ô tô bỏ đi.

Nạn nhân Hưng được người dân và bạn bè đưa đến BV Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương phần mềm, gãy sống mũi và một vết thương tại vùng đầu.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng Công an xã Hưng Châu, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, công an xã đã phối hợp cùng Công an huyện Hưng Nguyên vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Đến sáng 30-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã cùng Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ được các nghi can gây rối, đánh, bắn anh Hưng.

Hiện Phòng PC45, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra nên chưa cung cấp danh sách các đối tượng nghi can.