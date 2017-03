Chưa kịp cướp tiệm vàng đã bị tóm

Tên cướp Huỳnh Thanh Lễ (còn gọi Tý Bông), ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM đã được di lý về đến Công an tỉnh Quảng Ngãi chiều 12/9. Đây là tên cướp trong băng cướp tiệm vàng liên tỉnh bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá trước đó khi chuẩn bị cướp một số tiệm vàng ở Quảng Ngãi.

Cặp tình nhân Nguyễn Thị Quyến (30 tuổi) ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM và Hồ Đức Sang (25 tuổi) ở TP HCM cùng với các tên Huỳnh Thanh Lễ ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM; Trần Kính Văn và Dương Ngọc Hải (35 tuổi), ở xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đều là có "máu mặt" vào tù ra tội.

Chơi thân với nhau, cả bọn rủ nhau lập băng đi cướp tiệm vàng. Ban đầu bọn chúng khảo sát địa bàn một số tỉnh miền Tây và chọn tỉnh Hậu Giang gây án. Tuy nhiên, kế hoạch gây án một tiệm vàng ở tỉnh Hậu Giang không được Nguyễn Thị Quyến đồng thuận. Bởi tiệm vàng này nằm trên một con đường độc đạo. Khoảng 18h tiệm vàng đóng cửa sớm nên không an toàn cho việc cướp. Sau khi không thực hiện được việc cướp tiệm vàng ở Hậu Giang, cả bọn quyết định chọn tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện ý đồ cướp tiệm vàng.

Bỏ 2 ngày trời, Văn và Sang dùng xe máy rong ruổi tuyến quốc lộ 1A, quan sát hàng chục tiệm vàng và chúng chọn một tiệm vàng ở huyện Mộ Đức làm mục tiêu. Bỏ một ngày nghiên cứu kỹ mọi ngõ ngách, giờ giấc hoạt động của tiệm vàng, sau đó 2 tên vào lại TP HCM thống nhất với đồng bọn. Bọn chúng hợp đồng thuê xe 7 chỗ ngồi đi du lịch với giá 1.100.000đ/ngày. Sau khi chuẩn bị mọi phương tiện gây án như rìu, dao, súng giả, bình xịt hơi cay… chiều 18/8, chúng đi ra tỉnh Quảng Ngãi.



Huỳnh Thanh Lễ, nữ quái Nguyễn Thị Quyến và phương tiện dùng để gây án.

Băng cướp thuê phòng tại nhà nghỉ và bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng tên để thực hiện việc cướp tiệm vàng. Qua bàn bạc, bọn chúng thống nhất với nhau: Hải cầm theo con dao phay điều khiển xe máy chở Sang cầm một cái rìu, Văn cầm theo một roi điện và bình xịt hơi cay điều khiển xe máy chở Lễ cầm theo cây rìu. Nữ quái Quyến ngồi trên xe ôtô chỉ đạo các tình huống bất ngờ khác.

Ngày 20/8, khi băng cướp chuẩn bị kéo vào tiệm vàng mục tiêu cướp thì gặp sự cố tiệm vàng có đông người tụ tập đến chơi. Bọn chúng quay về chờ tối hôm sau gây án. Lúc 19h ngày 21/8, tại nhà nghỉ An Hòa ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, trong lúc bọn chúng chuẩn bị "xuất quân" đi cướp thì bị một tổ công tác Công an huyện Tư Nghĩa và CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ kiểm tra bắt giữ.

Qua kiểm tra hành lý phát hiện 2 súng ngắn nhựa, 2 cái rìu, một con dao phay, 1 dao, 1 lưỡi liềm, một bình xịt hơi cay, một roi điện, hai cuộn băng keo trắng. Riêng Lễ và Văn đã kịp thời tẩu thoát.



Theo Thành Sự (CAND)