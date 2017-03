Chưa rõ nguyên nhân hai vợ chồng chết thương tâm sau tiếng mìn nổ

Hiện trường nơi xảy ra vụ mìn nổ khiến hai vợ chồng anh Lương Văn Trung và chị Hợi tử vong.

Đại tá Nguyễn Đăng Việt, Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết: “Vụ việc chúng tôi đã phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhưng chưa rõ nguyên nhân dẫn đến anh Trung, chị Hợi chết. Hiện công tác điều tra đang được thực hiện khẩn trương”.

Trả lời câu hỏi mìn nổ đó là mìn tự tạo hay mìn quân dụng, Đại tá Nguyễn Đăng Việt cho biết: “Chưa biết được đó làm mìn gì, vì nó nổ tung nên công tác điều tra gặp khó khăn”.

Trao đổi với phóng viên, bà Kha Thị Tím, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: “Hiện nay chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ khiến vợ chồng anh Trung, chị Hợi tử vong. Cơ quan công an đang làm công tác điều tra, nghi vấn là tự sát. Chúng tôi tìm hiểu thấy cũng nhiều tin đồn, người thì nói là do chồng ghen vợ, người thì nói do nợ nần. Nhà cửa vợ chồng anh Trung, chị Hợi cũng đàng hoàng chứ không nghèo đói. Thương nhất là hai đứa con của vợ chồng anh Trung, chị Hợi đang còn nhỏ dại”.

Được biết, con đầu của vợ chợ anh Trung, chị Hợi năm nay học lớp 7, còn con thứ 2 đang còn nhỏ. Trước đây, hằng ngày anh Trung làm nghề lái xe, còn chị Loan buôn bán ở địa bàn thị trấn Con Cuông.

Như PLO đã đưa tin, sáng ngày 15-6, người dân khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An) bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu đô thị Tecco đang xây dựng. Khi họ chạy ra thì bàng hoàng phát hiện hai thi thể không còn nguyên vẹn ở cạnh đài phun nước. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Con Cuông có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cho công an tỉnh Nghệ An phối hợp điều tra. Chỉ ít phút sau đó, cơ quan CSĐT công an Nghệ An đã có mặt và xác định hai nạn nhân thiệt mạng là hai vợ chồng anh Lương Văn Trung và chị Nguyễn Thị Hợi.