Chưa thể khẳng định hai kẻ đi xe hơi bắt cóc trẻ em ở TP Vinh

Từ ngày 31-7, trên diễn đàn Facebook "Hội chợ dành cho mẹ & bé Nghệ Tĩnh" có đăng tải nội dung "Ở xóm 14, xã Nghi Phú có tình trạng bắt cóc trẻ em rồi nha mọi người. Có hai ông bà đi xe ô tô lôi một bé gái... Bé gái này sáu tuổi, đi học về bị hấn lôi lại, xong bé hét toáng lên nói không phải người nhà cháy nên mọi người chạy lại. Nhưng hấn nhanh chân chạy được. Có thật mọi người ạ, cẩn thận nhé. Vụ ni công an đến làm việc luôn ạ".

Nội dung trên được hàng ngàn người bấm nút Like và hàng trăm người chia sẻ. Một số Facebook cá nhân và các diễn đàn cũng đăng nội dung tương tự trên.

Ngày 1-8, Ban công an xã Nghi Phú cho biết: Gia đình bé Tr. (sáu tuổi, ở xã Nghi Phú) xác nhận có sự việc là một nam thanh niên đi xe máy đến nắm nay kéo bé Tr. đi. Tuy nhiên, thanh niên này không kéo, không bắt được bé Tr. Do vậy, chưa thể khẳng định đây là vụ bắt cóc trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Giới (bà nội của bé Tr.) cho biết: “Sự việc xảy ra chiều 29-7, Tr. xin phép sang nhà hàng xóm chơi, ra khỏi cổng thì nghe cháu hét lên khóc thì tui hỏi “có chuyện chi rứa Tr.”. Cháu Tr. chạy vô nhà khóc, nhìn tay đỏ tấy lên, cháu kể có người đàn ông lạ mặt nói lên xe đi chơi với chú. Sau đó, nắm tay kéo cháu đi, cháu Tr. không quen nên hét lên và khóc lóc, nghe tiếng bà nên người đó thả cháu rồi bỏ chạy…”.

Theo bà Giới, cả bà và bé Tr. đều không quen biết người thanh niên tầm khoảng 30 tuổi trên.

Cả Công an xã Nghi Phúc và Công an TP Vinh cho biết thời gian qua trên địa bàn TP Vinh không có vụ bắt cóc trẻ em nào. Do đó người dân không nên chia sẻ, loan tin vụ việc bắt cóc trẻ em khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.