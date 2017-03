Chưa tìm ra tài xế chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A

Trước đó, ngày 2-3, chủ nhân facebook Ngô Hồng Quân đăng lên trên diễn đàn OtoFun Nghệ An đoạn video clip dài 20 giây quay cảnh chiếc xe khách giường nằm màu xanh chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An.



Bất chấp nguy hiểm, tài xế điều khiển chiếc xe giường nằm chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A. Ảnh cắt từ Video clip

Đoạn video cũng quay cụ thể biển số chiếc xe khách đăng ký ở tỉnh Thanh Hóa là 36B-007.38. Qua hình ảnh thấy chiếc xe khách chạy ngược chiều (góc quay xe chạy bên kia dải phân cách quốc lộ 1A) với nhiều xe tải, xe buýt, xe máy... Sự việc chiếc xe khách chạy sai luật trên gây bức xúc trong dư luận.

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Nghệ An và Sở GTVT Thanh Hóa đề nghị Công an tỉnh Nghệ An và Sở GTVT Thanh Hóa xử lý nghiêm hành vi đi ngược chiều trên.



Chiều 6-3, Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua nắm bắt ban đầu thì video này quay trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). "Tôi đã giao đồng chí Đông - phó trưởng phòng kiểm tra, xử lý" - Đại tá Phượng nói.

Clip xe giường nằm chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Xe khách này được đăng ký ở tỉnh Thanh Hóa, mà chúng tôi trực tiếp quản lý xe đăng ký ở địa phương (tỉnh Nghệ An), nên chúng tôi chưa xác định được chủ xe và tài xế điều khiển chiếc xe trên. Muốn xử phạt thì phải làm động tác đầu tiên xác định được chủ xe rồi thông báo cho chủ xe đến làm việc. Từ chủ xe cung cấp, xác định ai là người điều khiển chiếc xe vào thời điểm đó, rồi mời tài xế đến làm việc, xác định vi phạm thì xử phạt tài xế".

Được biết, qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Phòng quản lý vận tải Sở GTVT Thanh Hóa, cho thấy xe khách 36B-007.38 có đăng ký hoạt động vận tải, nhưng không có tuyến cố định, mà chạy hợp đồng...