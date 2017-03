Chưa xác định ai chém lìa tay thiếu niên ở Gò Vấp

chiều 16-3, Công an quận Gò Vấp cho biết, các trinh sát vừa di lý nghi can Lê Quang Phúc (tên gọi khác là Nam “mini”, 19 tuổi, ngụ Tân Phú, TP.HCM) từ Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về TP.HCM.



Hiện trường vụ chém đứt lìa cánh tay trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) vào tối ngày 6-3

Phúc là một trong 4 nghi can gồm Đỗ Tuấn Anh, Lâm Quang Thiện và Nguyễn Hữu Thiện Long (cùng ngụ quận Gò Vấp) đã chém em Bùi Hoàng Thiên Ph. (16 tuổi, cùng trú phường 14, quận Gò Vấp) lìa tay và tử vong sau một tuần điều trị.



“Các đối tượng khai báo chưa thành khẩn, đổ lỗi vòng vo nên chưa xác định đối tượng trực tiếp ra tay chém đứt lìa tay nam thanh niên. Hồ sơ đang được Công an thành phố thụ lý" - một cán bộ công an nói.

Như chúng tôi đã thông tin, bạn gái của Thiện mâu thuẫn với người và Thiện hẹn đi giải quyết. Từ chuyện này mà các thanh thiếu niên gây ra vụ chém người kinh hoàng trước cây xăng làm em Ph. chết, một người khác bị thương.