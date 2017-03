Chưa xác định được vị trí và xe container đụng bố của Nguyễn Đức Nghĩa

Theo thông tin gia đình ông Hùng cung cấp thì sáng 30/10/2010, ông Hùng chở vợ bằng xe máy đi thăm người nhà ở Hưng Yên. Trên đường về, đến địa phận tỉnh Hải Dương, do chiếc xe container đi cùng chiều phóng với tốc độ cao, bị bạt gió ông Hùng ngã xuống đường. Vợ chồng ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên ông Hùng đã tử vong, còn người vợ bị thương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương thì sau khi vụ tai nạn xảy ra, vợ chồng ông Hùng được người dân đưa vào Bệnh viện Quân y 7 cấp cứu nhưng không thông cáo sự việc với cơ quan Công an. Hiện mẹ Nguyễn Đức Nghĩa đã tỉnh táo và về Hải Phòng lo việc hậu sự cho chồng.

Tại Bệnh viện Quân y 7, các bác sĩ ở đây cho biết, vợ ông Hùng nói rằng bị tai nạn ở cầu Đồng Niên, thuộc địa bàn TP Hải Dương. Tuy nhiên, tại khu vực trên, Công an Hải Dương không xác định được dấu vết do vụ tai nạn để lại. Đề nghị, ai biết thông tin về vụ tai nạn trên, hãy cung cấp cho Công an TP Hải Dương hay trạm cảnh sát giao thông Ba Hàng hoặc cơ quan công an gần nhất.

Theo P.T (CAND)