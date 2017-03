Chưa xử được vụ “cướp” hai con vịt

Ngày 17-3, TAND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã xử sơ thẩm vụ bốn bợm nhậu “cướp” hai con vịt. Tòa quyết định hoãn xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Vụ án này gây nhiều tranh cãi bởi chưa rõ là tội trộm hay cướp, đồng thời có nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý hình sự bốn bợm nhậu trên là quá nặng tay.

Xin không được thì “chôm”

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo cáo trạng, tối 28-9-2008, Trương Ngọc Quyền, một anh nông dân ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cùng ba người bạn nổi hứng gầy sòng nhậu. Đang lai rai thì hết mồi, Quyền sực nhớ ra nhà hàng xóm có một bầy vịt. Trước đó, Quyền từng xin được ở đây một con vịt què nên sang xin tiếp. Lần này Quyền bị từ chối nên quay về rủ cả nhóm bạn kéo sang bắt vịt về nhậu cho bõ tức.

Sau đó, Quyền và một người bò qua rào, lẻn vào nhà hàng xóm, hai người còn lại đứng cảnh giới. Nghe tiếng chó sủa, người coi vịt cầm đèn pin chạy ra rọi và hô hoán. Trong đêm tối, một người bạn của Quyền cầm một hòn đá nhỏ chọi về phía người coi vịt. Hoảng quá, người coi vịt chạy tọt vào chòi, đóng cửa lại, điện thoại báo cho chủ đàn vịt biết.

Về phần mình, Quyền và bạn mang hai con vịt về thịt rồi tiếp tục chén chú chén anh đến gần sáng mới tan cuộc. Trả giá cho hai con vịt này, ba người đã bị Công an huyện Đức Trọng bắt, người còn lại bỏ trốn. Sau đó, các bị can đã trả cho chủ vịt hai triệu đồng để khắc phục hậu quả, được nạn nhân bãi nại nhưng vẫn bị xử lý hình sự. Theo Công an huyện, lúc đầu họ trộm vịt, khi bị phát hiện lại ném đá uy hiếp người chăn vịt là đã chuyển hóa thành tội cướp.

Đầu năm nay, VKSND huyện đã truy tố ba bị cáo về tội cướp tài sản (Quyền là chủ mưu) theo điểm d khoản 2 Điều 133 BLHS (khung hình phạt từ ba đến 10 năm tù).

Chuyện bé xé ra to?

Tại phiên sơ thẩm, người bị hại không có mặt theo giấy triệu tập nhưng công tố viên vẫn đề nghị tòa tiếp tục xử.

Điểm nổi bật ở phiên tòa là sự ngây ngô, kém hiểu biết của ba bị cáo. Trả lời thẩm vấn, Quyền nhận rằng mình có tội nhưng chỉ phạm tội trộm vịt. Quyền kể lúc sang xin vịt thì bị người coi vịt thách thức “Mày có biết tao là ai không mà dám xin?” nên Quyền ấm ức mới cùng bạn quay lại nhằm đánh cho bõ tức chứ chưa định lấy vịt ngay. Theo Quyền, mình cũng không phải là chủ mưu rủ rê các bợm nhậu khác quay trở lại lều vịt mà cả bốn đều cùng nhau làm việc này.

Hai bị cáo còn lại thì khai họ bị Quyền lôi kéo, rủ rê. Theo họ, sau khi xin vịt không được, Quyền đã rủ họ quay lại chòi của người coi vịt. Không giống như cáo trạng, hai bị cáo khai lúc đầu Quyền chỉ nói là đánh người coi vịt vì tức chứ không nói đánh xong sẽ lấy vịt nhưng... tiện tay thì lấy vịt luôn. Cuối cùng, hai bị cáo này nói việc bắt vịt, ném đá của họ là có tội nhưng tội gì thì họ không biết.

Giữa phần thẩm vấn, sau khi hội ý, tòa quyết định hoãn xử, yêu cầu điều tra bổ sung. Lý do mà tòa đưa ra là có tất cả bốn người cùng thực hiện việc cướp vịt nhưng người bỏ trốn đến nay vẫn chưa bị khởi tố là thiếu sót, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ án có diễn biến mới.

Hai con vịt “treo” số phận một gia đình Trương Ngọc Quyền - anh nông dân được coi là chủ mưu trong vụ án đã bật khóc, cúi đầu lầm lũi dắt xe rời cổng tòa sau khi tòa tuyên hoãn xử. Quyền khóc vì sự nghiệt ngã và những hệ lụy mình đang phải hứng chịu suốt gần một năm qua chỉ vì hai con vịt oan nghiệt kia. Đưa chúng tôi về thăm ngôi nhà bé tí teo nằm lọt thỏm phía sau thị trấn cao nguyên, Quyền buồn bã: “Chỉ vì vài chén rượu, một phút bốc đồng nhất thời mà tôi đã làm liên lụy cho cả nhà, đau xót lắm!”. Từ khi xảy ra vụ việc, mất đi lao động chính, cảnh nhà của Quyền ngày càng điêu đứng hơn. Ba tháng 20 ngày Quyền bị tạm giam tại Công an huyện cũng là những ngày người cha già của Quyền rầu rĩ, kiệt quệ tinh thần. Ông khổ tâm bởi không ngờ thằng con trai mình thường ngày chất phác, hiền khô như cục đất bỗng dưng có ngày lại vướng vào tù tội. 30 tuổi, Quyền làm cha một đứa trẻ gần ba tuổi. Nó đã biết xấu hổ với bạn bè hàng xóm khi họ nói “Cha mày phạm tội bị bắt”. Hôm gần Tết nguyên đán năm rồi, thấy cha được tha về, nó mừng lắm, nhảy cỡn lên. Nhưng Quyền thì vẫn buồn ê chề, suốt ngày chẳng nói chẳng rằng, chỉ xách cuốc ra vườn đậu cắm cúi làm lụng như muốn tìm quên. Nhiều người cho rằng không nên xử lý hình sự các bị can trong vụ này vì nó không đáng. Bản chất của pháp luật hình sự là nhằm cải hóa con người, thiên về giáo dục hơn là trừng phạt. Việc xử phạt cũng cốt làm sao cho người vi phạm nhận thức được sai trái để trở về gia đình, cộng đồng sống tốt, sống có ích. Chính từ chính sách nhân đạo ấy mà khoản 4 Điều 8 BLHS đã quy định những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.