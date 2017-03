Chưa xử lý nghiêm sai phạm tại Công ty Cấp nước Đắk Lắk

Theo đó, từ năm 2006 - 2007, Công ty Cấp nước Đắk Lắk ký hợp đồng thi công 3 công trình cấp nước tại tỉnh Bình Định và giao khoán cho ông Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc Công ty thực hiện. Với tư cách cá nhân, ông Thanh đã ứng tiền vượt giá trị hợp đồng 4,3 tỉ đồng và chiếm dụng cho đến khi thanh tra phát hiện, ông Thanh mới nộp lại 1 tỉ đồng... Tại công trình cấp nước sinh hoạt huyện Cư Mgar, Đắk Lắk cũng bị phát hiện sai phạm hàng tỉ đồng.

Những sai phạm trên lẽ ra phải chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an làm rõ, xử lý theo pháp luật, nhưng đến nay vụ việc trên vẫn chờ hình thức kiểm điểm nên người dân càng bức xúc, gửi đơn tố cáo sai phạm đến Công an tỉnh Đắk Lắk và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an đề nghị làm rõ.





Theo N.Như (CAND)