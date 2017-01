Chuẩn bị đến công an lấy lời khai, 1 cô gái bị đâm chết

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 4 đối nghi can gồm: Trịnh Văn Tuấn (22 tuổi, ngụ tại xã Easo, huyện Eaka, tỉnh Đăk Lăk); Nguyễn Hoàng Sơn (20 tuổi); Lê Tuấn Anh (23 tuổi, cùng ngụ tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Hoàng Phương Duy (22 tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, Tuấn đã có vợ nhưng vẫn lén lút quan hệ yêu đương với chị N.T.K (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Do biết được mối quan hệ này, nên vợ của Tuấn đã nhiều lần mắng chửi chị K. và anh Nguyễn Văn Đảo (anh trai của K.).



Đến ngày 14-1, do bực tức chuyện K. có quan hệ với Tuấn nên Đảo đã đánh K. Thấy vậy, hai em của K. là Nguyễn Văn Vũ Bảo và Nguyễn Văn Vũ Linh đến gặp Tuấn để nói chuyện, không cho Tuấn liên lạc với K. nữa. Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, Linh tát vào mặt Tuấn.



Khoảng 6 giờ, ngày 15-1, nghĩ đến chuyện bị Bảo và Linh đánh nên Tuấn rủ Anh, Duy, Sơn đi đánh Bảo và Linh. Khi đến phòng trọ của Bảo và Linh (thuê tại khu nhà trọ công nhân của Công ty Sao Việt, thuộc ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), nhóm của Tuấn xông vào, dùng nón bảo hiểm đánh Bảo, Linh, K., Đảo và vợ Đảo.



Ngay sau đó, Tuấn bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an để làm việc, các đối tượng còn lại bỏ chạy hết. Một lúc sau, khi anh em của chị K. chuẩn bị đến công an để lấy lời khai thì có một nhóm thanh niên xông đến đánh. Trong lúc hỗn chiến, chị K. bị một đối tượng dùng dao đâm dẫn đến tử vong.



Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định chị K. tử vong do sốc mất máu vì vết thương gây thủng phổi, thủng tim.



Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.