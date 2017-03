Chuẩn bị gây án thì bị bắt

Trước đó, khoảng 22h15' ngày 26/2, Tổ tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe máy BKS 29T4-3946 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ gồm dao tông, dao chọc tiết lợn, dao nhọn, 1 cuộn băng dính, 1 khẩu súng bắn đạn nhựa và 6.400.000 đồng.

Tại Đồn Công an số 1 Từ Liêm, qua đấu tranh đã làm rõ các đối tượng là Lê Anh Tuấn (22 tuổi, trú tại tổ 13 thị trấn Đông Anh, có 1 tiền án); Vũ Mạnh Hưng (22 tuổi, trú ở tổ 13, thị trấn Đông Anh); Lê Tuấn Hưng (25 tuổi, ở tổ 40, thị trấn Đông Anh). 3 đối tượng trên khai nhận, trước đó, do nợ nần lô đề cờ bạc đã bàn nhau đi cướp tài sản của các đôi nam nữ tâm sự nơi khuất vắng. Sau đó, chúng đến phố Lương Văn Can và chợ Đồng Xuân mua số vũ khí trên thì bị Công an phát hiện, bắt giữ kịp thời trước khi gây án.

Theo H.VŨ (CNND)