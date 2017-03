Chuẩn bị roi điện, từ Sóc Trăng lên TP.HCM thuê khách sạn để cướp

Công an huyện Bình Chánh cũng đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Út (33 tuổi, hiện sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Út đã thừa nhận hành vi cướp xe máy nhắm vào ông NVM (52 tuổi, ngụ quận 6), là người hành nghề xe ôm.

Nguyễn Văn Út - nghi can cướp xe ôm đã sa lưới - Ảnh: CA

Vụ việc xảy ra vào ngày 20-11. Út thuê ông M. chở xe ôm đi lòng vòng nhiều chỗ rồi tìm nơi vắng vẻ để ra tay cướp xe. Khi đến khu đất trống ở tổ 17, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, lúc ông M. đang loay hoay coi xe, Út lao vào đánh đập rồi nhanh chóng cướp xe của ông này tháo chạy. Ông M. sau đó trình báo công an địa phương. Riêng Út cướp được xe kiểm tra trong cốp có bóp, có đầy đủ giấy tờ nên mang đến tiệm sửa xe ở tỉnh lộ 10, thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để cầm cố lấy 2,2 triệu đồng rồi dùng vào trò game bắn cá. Mới đây Công an huyện Bình Chánh trong quá trình truy xét đã phát hiện Út có mặt tại phường Tân Thuận Tây, quận 7 nên tiến hành bắt giữ.