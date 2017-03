Chung cư náo loạn vì cháy công tơ điện

Vào thời điểm trên, hầu hết các gia đình ở đây đang ngủ nên khi nghe tiếng hô hoán, họ đã đồng loạt lao ra khỏi phòng chạy xuống khoảng trống dưới tào nhà. Xe cứu hỏa cũng được điều đến nhanh chóng khống chế đám cháy.



Nguyên nhân vụ việc được xác định do cháy công tơ điện tại phòng kỹ thuật thuộc khu vực tầng 2. Khói từ khu vực này bốc lên khắp các tầng trên với một mật độ dày đặc khiến người dân một phen hoảng hốt.

Chung cư 10 tầng ND5 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân

Theo bác Tuyến, tổ trưởng tổ dân phố (ở phòng 403), từ chiều hôm trước chủ căn hộ 205 đã phát hiện mùi khét và có thông báo tới bà con hàng xóm đề cao cảnh giác. Cũng chính người dân ở khu vực tầng 2 tòa nhà là người phát hiện khói và lửa từ phòng kỹ thuật, đã hô hoán bà con nhanh chóng chạy ra khỏi chung cư đề phòng thảm họa như cháy ở JSC 34 cách đây chưa lâu.

Các công tơ điện bị cháy

Khi tiến hành xử lý hiện trường, Chi nhánh điện lực Thanh Xuân đã phát hiện ra trong khu vực phòng kỹ thuật tầng 2, ngoài các công tơ điện đã bị cháy đen còn có cả than hoa, gỗ vụn và các vật liệu dễ cháy để bên trong.



Kiểm tra các khu vực phòng kỹ thuật các tầng, đều có hiện tượng người dân đập vỡ một khung cửa kính để tự ý mở khóa vào bên trong để đựng đồ. Đặc biệt, khu vực phòng kỹ thuật tầng 7 tòa nhà ND5, người dân tự ý để thêm rất nhiều đồ đạc như một kho hàng, trong đó nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ vụn, thùng cac - ton...

Đồ đạc người dân tự ý để vào phòng kỹ thuật tầng 7

Theo các công nhân điện lực Thanh Xuân, nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố do hiện tượng quá tải, khi dây điện bị cháy hệ thống ngắt điện tự động đã làm việc nhưng do trong phòng kỹ thuật có chứa than hoa, gỗ vụn, thùng caton... nên đã xảy ra cháy.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập thông tin làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Chu Dũng (HNMO)