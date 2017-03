Chuốc rượu trẻ em để giao cấu

Ngày 3-9, em T. (nữ, sinh 4-1996) trú tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long và bạn gái cùng đến quán nước ở xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long để giải khát.

Tại đây T. gặp bạn nam là Nguyễn Quốc Duy (SN 1988) trú xã Trung An, huyện Vũng Liêm đang ngồi uống nước với 1 bạn của Duy. Sau đó cả 4 tổ chức uống rượu.

Uống ngang chừng, T. bị say rượu và vào chòi lá của quán để nghỉ, lập tức Duy vào tìm T. và thực hiện hành vi giao cấu. Ông TH. (SN 1960) cha của T. đi tìm đã phát hiện ra và báo cho cơ quan công an. Công an Vĩnh Long đang tiến hành điều tra làm rõ, xử lý.



Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)