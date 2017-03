Chuốc thuốc mê nữ tiếp viên rồi lột

Theo C.Linh (NLĐO)

Ngày 27-3, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Công Trường (SN 1987), Nguyễn Minh Nhựt (SN 1983, cùng ngụ Vĩnh Long) và Phan Thành Thật (SN 1987, ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.Theo điều tra ban đầu, ngày 28-12-2012, Trường rủ Thật đến một quán nhậu ở xã Thuận An (thị xã Bình Minh) và làm quen với nữ tiếp viên N.T.L.K (SN 1988, ngụ Vĩnh Long). Hôm sau, Trường gọi điện mời K. đi hát karaoke. K. rủ thêm N.T.T (SN 1982, ngụ Bến Tre), nhưng đến quán thì không gặp Trường mà chỉ có Thật và Nhựt. 2 đối tượng này đã bỏ thuốc mê vào trong ly bia và đưa cho K. và T. uống.Khi 2 nữ tiếp viên rơi vào trạng thái mê man, Thật gọi điện cho Trường đến tháo vòng vàng, bông tai (trị giá khoảng 5,7 chỉ vàng 18K), 2 điện thoại di động và lục túi lấy 800.000 đồng của 2 cô.Sau đó, cả nhóm chở nạn nhân vào nhà nghỉ rồi cùng bỏ trốn. Chủ nhà nghỉ có quen biết với K. và T., khi thấy sự việc bất thường đã gọi cho gia đình nạn nhân. Đến ngày 18-3, cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng trên.