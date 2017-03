Chụp ảnh sex tống tiền bạn gái

Công an TP Rạch Giá, Kiên Giang vừa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Gian, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, tháng 7-2007, Gian xin vào làm nhân viên thu ngân của Bưu điện TP Rạch Giá, sau đó đi học thêm điện tử và tình cờ quen cô LHN. Nhờ miệng lưỡi khôn khéo nên sau vài tháng đeo đuổi, Gian đã chinh phục được tình cảm của N. Do tin tưởng Gian nên hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục. Thấy N. thật thà, Gian nghĩ ra trò đồi bại kiếm tiền tiêu xài. Lợi dụng lúc N. ngủ say, Gian dùng máy điện thoại di động chụp các tư thế khỏa thân của N. Vài ngày sau, Gian hẹn gặp N. và trơ tráo cho N. xem các ảnh khỏa thân của cô. Quá đau đớn vì bị người tình phản bội, N. càng bàng hoàng hơn khi Gian đặt vấn đề phải đưa Gian 20 triệu đồng, nếu không Gian sẽ tung ảnh của N. lên mạng. Uất ức N. đã báo Công an TP Rạch Giá và cuối tháng 12-2007, khi Gian đến gặp N. nhận trước năm triệu đồng đã bị công an tóm cổ. HUÊ DUNG