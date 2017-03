Chuyện bắt nghi phạm trong vụ thảm án 4 bà cháu

Nghi phạm tính chống trả và thoát thân rất tỉ mỉ

Khoảng 23 giờ ngày 26-9, đối tượng bị truy nã trong vụ thảm án giết bốn bà cháu bà Nguyễn Thị Hát (khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) Doãn Trung Dũng được Công an tỉnh Quảng Ninh di lý từ Công an huyện Thủy Nguyên, Công an TP Hải Phòng về Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45, Công an TP Hải Phòng, kể: “Ngay từ hôm xảy ra vụ thảm án, Phòng Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên để trợ giúp Công an tỉnh Quảng Ninh trong việc vây bắt đối tượng”.

Một cán bộ phòng hình sự cho biết: “Đối tượng đi từ Quảng Ninh sang Hải Phòng và lởn vởn ở khu vực Phà Rừng, công an đã có phương án để đón đối tượng. Tối 26-9, đối tượng liên hệ với một người anh họ của mình ở Hải An và hẹn gặp nhờ một số việc. Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, Công an nắm được thông tin và bố trí để anh họ Dũng gặp Dũng tại một quán cà phê Ngọc Anh, gần cầu Bính”.

Dũng bắt taxi về đến quán cà phê là 20 giờ 15. Người anh của Dũng ngồi ở vị trí ngay cửa ra vào.

“Lúc đó, quán rất đông. Tôi được mấy anh công an ra hiệu nên hiểu ý. Tôi bảo nhân viên của mình đi hết ra ngoài phòng trường hợp đối tượng trên bắt người làm con tin. Các khách hàng cũng được bố trí khéo léo để không ai bị ảnh hưởng. Mấy anh công an vào quán cũng được bố trí ngồi ở bàn cạnh đối tượng. Khi đối tượng ngồi được một lúc, mấy anh công an lao vào kẹp đối tượng. Việc xảy ra nhanh, gọn; hơn 50 cảnh sát ở ngoài ập vào người dân xung quanh mới ngỡ ngàng” - chủ quán cà phê Ngọc Anh, nơi công an bắt Dũng, kể lại sự việc.

Thời điểm bắt đối tượng, công an khám trên người Dũng thấy có một túi thuốc nghi là thuốc để đối tượng tự tử. Ngoài ra, theo lời kể của người dân và chủ quán cà phê Ngọc Anh, Dũng còn có hai khẩu súng: Một khẩu để trong túi xách; một khẩu để ở người.



Quán cà phê Ngọc Anh ở Hải Phòng, nơi Dũng bị bắt

Dũng là đối tượng có hai tiền án, tiền sự. Sau khi đi tù hai lần về, Dũng và một số đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc tại gia đình. Dũng sinh ra tại TP Hải Phòng, có nhiều bà con họ hàng thân thích ở Hải Phòng nên cơ quan CSĐT xác định Dũng sẽ liên hệ với người thân ở Hải Phòng nhờ trợ giúp. Các chiến sĩ cảnh sát tập trung một mũi điều tra vào những người thân của Dũng cho đến khi đối tượng này liên hệ qua điện thoại với một người anh họ ở Hải An.

“Đối tượng này từng có hai tiền án nên việc chuẩn bị để đối phó với tình huống bị công an vây bắt rất công phu. Cả những tình huống chống trả, những tình huống thoát thân đều được đối tượng tính hết rồi nên việc vây và bắt đối tượng đều phải tính toán kỹ” - một cán bộ điều tra cho biết.

Giết người vì dùng ma túy đá

Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai nhận mình là người gây ra hành vi vụ sát hại 4 bà cháu tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngày 24-9-2016.

Dũng khai: Tối 23-9, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh chơi. Ở nhà chị Thanh chỉ có bà Hát và mấy đứa trẻ ở nhà. Dũng ngồi chơi đến tối muộn, thấy chị Thanh không có nhà, Dũng xin bà Nguyễn Thị Hát cho ngủ lại nhà cùng bà và mấy cháu nhỏ. Vì Dũng là cháu rể, lấy cháu gái ruột của bà Hát nên bà đồng ý cho Dũng ngủ lại.



Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh (thứ hai, bên trái sang) trao thưởng cho đơn vị phá án

Lúc đó trong nhà chỉ có bà Hát và hai con ruột chị Thanh là Phạm Đình Hưng (chín tuổi) và Phạm Thu Hà (tám tuổi) cùng cháu Vũ Khánh Huyền (ba tuổi - con gái chị Vũ Thị Oanh, chị gái chị Thanh).

Khi mọi người đi ngủ hết, Dũng lôi ma túy ra dùng. Lợi dụng đêm tối, Dũng lần lượt sát hại bốn bà cháu. Sau đó, Dũng lục trong tủ tìm tài sản nhưng không thu được gì. Hắn giật đôi bông tai và rút chiếc nhẫn đeo trên tay bà Hát. Gây án xong, hung thủ trở về nhà, thay quần áo và chuẩn bị đồ rồi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 7 giờ, ngày 24-9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi, trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đi làm ca đêm về nhà phát hiện bốn người trong gia đình tử vong.

Các nạn nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh); 2 con ruột chị Thanh là Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi); cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi - là con gái chị Vũ Thị Oanh, là chị gái chị Thanh).

Chiều 26-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội giết người và cướp tài sản đối với Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Tối 26-9, Dũng bị bắt tại Hải Phòng.