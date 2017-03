Chuyện chưa biết về hai “bóng hồng” lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Như đã đưa tin, chiều ngày 18/2, các chiến sĩ Đội 2, Phòng Canh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An (PC46) đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) và Hồ Thị Năng (SN 1972, trú tại xã Nghi Phú, Tp Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà hai “nữ quái” lừa đảo, chiếm đoạt lên tới hơn 54,5 tỷ đồng (theo đơn tố cáo của các nạn nhân). Mặc dù không có thực lực về tài chính nhưng bằng nhiều chiêu trò, Thủy đã “buôn nước bọt” để chiếm đoạt một số tiền khổng lồ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy

Lừa bán cả tài sản của người khác

Năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty CPTM và DV Thủy Chung. Sau 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty này mới chỉ phát sinh 2 hợp đồng cung cấp văn phòng phẩm trị giá 585 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi đổi tên thành Công ty Thương mại và du lịch Kim Liên, Thủy đăng ký vốn điều lệ lên tới 180 tỷ đồng. Mặc dù không có tiềm lực về kinh tế thực sự nhưng không hiểu bằng cách nào, Thủy lại xin được giấy phép tiếp xúc, đàm phán để chuyển giao dự án Khu liên hợp kinh tế, thương mại, du lịch, khách sạn thể thao, chung cư và biệt thự cao cấp tại thị xã Cửa Lò. Lúc này, dự án đang được Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Thái (có địa chỉ tại Tp Biên Hòa, Đồng Nai) trực tiếp thực hiện.

Trong quá trình đàm phán, hai bên không đi tới được thỏa thuận cuối cùng. Xác định Công ty TM-DL Kim Liên không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án, tháng 3/2011, UBND tỉnh Nghệ An chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư của công ty này đối với dự án Hồng Thái Sít. Không được chuyển giao tài sản trên đất thuộc dự án nhưng chỉ bằng tờ biên bản đàm phán với Công ty Hoàng Thái, Thủy đã tìm cách kêu gọi các cá nhân khác hùn vốn đầu tư vào đây.

Bên cạnh việc tự khoe là mình có quan hệ thân thiết với các “sếp” ở cấp Bộ, cấp tỉnh, Thủy rêu rao khắp nơi là Công ty Kim Liên đang thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án và đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình thực hiện dự án 20 căn biệt thự tại Cửa Lò. Vì cần tiền để đầu tư cho dự án và chi phí hoàn thành các thủ tục pháp lý, Thủy kêu gọi mọi người cho vay vốn với mức lãi suất cực cao, nếu không lấy tiền công ty sẽ ưu tiên bán biệt thự với giá gốc. Thời gian hoàn trả không quá 2 tháng. Vào thời điểm này, bất động sản đang là miếng bánh hấp dẫn, có thể thu lợi nhanh chóng nên với cách thức này, ít nhất đã có 3 người sập bẫy của Thủy.

Khi đến hạn trả tiền, các nạn nhân đến hỏi thì Thủy cho biết, toàn bộ số vốn đã được đầu tư vào dự án và đề nghị họ ký hợp đồng góp vốn phân chia sản phẩm. Toàn bộ số tiền vay nợ được Thủy chuyển thành vốn góp và yêu cầu các “cổ đông” mới góp thêm vốn. Với các hợp đồng góp vốn này, Thủy còn cấp cho họ một tờ biên lai, có chữ ký của Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Thủy và dấu của Công ty Kim Liên.

Dù chưa rõ thực hư dự án này triển khai đến đâu nhưng có nạn nhân đã cầm cố hết tài sản, sổ đỏ của người thân để “hùn vốn” cho Thủy. Với 6 hợp đồng góp vốn, người này đã giao cho Thủy hơn 39 tỷ đồng để sau này, khi dự án hoàn thành sẽ nhận lại 9 căn biệt thự. Đến thời hạn hoàn thành dự án nhưng không thấy Thủy có động tĩnh gì, các nạn nhân liền truy hỏi ráo riết, Thủy liền xin khất nợ, gia hạn rồi trốn tránh. Đến tháng 6/2011, Thủy và Hồ Thị Năng - một bạn buôn bất động sản - bỏ trốn khỏi địa phương.

Biết bị lừa, các chủ nợ mới lục tục kéo đến cơ quan công an trình báo. Nhưng trước đó, mọi hoạt động huy động vốn trái phép có biểu hiện lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thanh Thủy đã bị các cơ quan chức năng nghi ngờ và xác lập chuyên án điều tra mang bí số L310 để xác minh làm rõ. Trong khi các chiến sĩ thuộc PC46 đang củng cố chứng cứ thì Nguyễn Thị Thanh Thủy đã biến mất khỏi địa phương. Và phải đến gần 1 năm sau, họ mới bắt được đối tượng này khi thị đang chạy trốn lên Bắc Giang.

Tiếp tục bắt mối "làm ăn" trên đường trốn chạy

Từ tháng 6/2011, Thủy và Năng biến mất khỏi địa phương, dù đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhưng cơ quan chức năng vẫn không lần ra tung tích của hai nữ quái này. Đến ngày 15/2, nạn nhân của Thủy cho biết, hiện tại hai đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Công Thắng - Đội 2, PC46 và một đồng nghiệp được lệnh lên đường.

Khu biệt thự bỏ hoang Hồng Thái Sít được nữ quái Nguyễn Thị Thanh Thủy làm mổi nhử lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Đặt chân đến Hà Nội, đến được địa chỉ do người dân cung cấp thì Thủy và Năng đã đi khỏi đó. Lần theo manh mối, cùng với 2 đồng nghiệp từ Bộ Công an tăng cường, tổ công tác lại lên Sóc Sơn, rồi quay về Hà Nội. “Nói thật, sau 3 ngày mò mẫm ở Hà Nội nhưng không tìm ra một chút manh mối nào về 2 đối tượng này chúng tôi đã nản lắm rồi. Quyết định quay về Nghệ An thì nhận được tin báo, hai đối tượng đang ở Hiệp Hòa - Bắc Giang. Ngay lập tức 4 anh em lại lộn ngược lên” - Thượng tá Thắng cho hay.

Khi lực lượng chức năng không mặc sắc phục ập vào khu một khu vườn ở Hiệp Hòa thì Thủy và Năng đang thương thảo phi vụ chuyển giao thiết bị xay và chiết xuất cây máu chó với một đối tác là người Trung Quốc để xuất khẩu ra nước ngoài. Khi biết 4 vị khách mới đến là lực lượng cảnh sát đang truy bắt mình, Thủy hơi sững người nhưng nhanh chóng trấn tĩnh và… nở một nụ cười: “Bọn em đang định về Nghệ An để gặp các anh đây”.

Trên đường di lý về Nghệ An, Thủy còn rút điện thoại cho đối tác: “Chị có việc phải về quê gấp, 3 ngày nữa chị quay lại. Công việc em cứ thế mà tiến hành. Hôm sau chị ra, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp”. Trong khi Hồ Thị Năng tỏ ra sợ hãi thì Thủy trấn an: “Có chi mà phải sợ. Cùng lắm là vào trại Nghi Kim ở ít ngày thôi. Ngày xưa chị cũng từng vào đấy một lần rồi”. Theo cơ quan điều tra thì trước đây, Thủy có dính vào một vụ lừa đảo, bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra nhưng do kịp thời khắc phục được hậu quả nên được thả ra.

Không chỉ trấn an đồng bọn, nữ quái này còn “tâm sự” với các chiến sĩ công an: “Em biết tội này không bị tử hình đâu. Cùng lắm là 20 năm hoặc tù chung thân thôi. Ở trại tạm giam Nghi Kim thì khổ ít ngày chứ khi lên Trại 6 thì sướng thôi”. “Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy thuộc diện có nhan sắc và ăn nói “có gang có thép” lắm. Thậm chí, sau khi ly hôn với chồng, toàn bộ tài sản, sổ đỏ của gia đình nhà chồng đều bị Thủy cầm cố để làm ăn”, Thượng úy Nguyễn Công Thắng cho hay.

Trên đường về Nghệ An, khi các điều tra viên hỏi về quá trình lừa đảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy vẫn hết sức “hồn nhiên”: “Giờ em không nhớ gì cả đâu. Em mệt lắm, để sau này hãy hỏi” rồi im lặng cho đến khi được dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Hiện tại, đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự 9 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Thượng úy Nguyễn Công Thắng nhận định: “Có khả năng là sau khi kêu gọi các nạn nhân góp vốn làm ăn, Thủy còn dính vào nhiều vụ cho vay nặng lãi với mức lãi suất khủng lên tới 30%/tháng nên mới nhanh chóng vỡ nợ như thế”.

