Chuyên cướp của dân buôn

Liêp tiếp trong những ngày cuối năm 2010, đầu năm 2011, trên các tuyến đường liên huyện 25 và 354 thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng xảy ra 3 vụ cướp tài sản của những người dân đi buôn bán vào thời điểm sáng sớm. Các đối tượng gây án thường đi từ 2 đến 3 tên bằng xe máy, mang theo dao kiếm đuổi theo và chặn xe của các nạn nhân đe dọa rồi cướp tiền, tư trang.

Trước tình hình trên, Chuyên án C0111 được xác lập. Qua quá trình xác minh, các trinh sát phá án được biết: Trên địa bàn huyện An Dương, An Lão và Vĩnh Bảo cũng đã xảy ra hàng loạt vụ cướp với thủ đoạn tương tự. Một phương án hóa trang mật phục, đón lõng bọn cướp đã được các trinh sát, điều tra viên đồng loạt triển khai trên nhiều cung đường thuộc huyện và các địa phương lân cận.

3h ngày 10/1/2011, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường 25, tại khu vực thuộc địa bàn xã Tiên Tiến, tổ trinh sát do Đại uý Quách Tiến Hải, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - Công an huyện chỉ huy đã phát hiện 3 đối tượng khả nghi đang ngồi bên đường, cạnh đó là chiếc xe máy có đặc điểm giống chiếc xe bọn cướp sử dụng do người bị hại mô tả. Tổ công tác quyết định kiểm tra. Thấy động, các đối tượng đã rút dao, kiếm chống trả quyết liệt rồi bỏ chạy về phía trụ sở UBND xã.

Tổ công tác đã kiên quyết truy đuổi, bắt giữ được cả nhóm, gồm: Vũ Văn Hải, Vũ Văn Tiệp, Vũ Văn Thiệu thu giữ 2 kiếm tự tạo, 1 bơm kim tiêm chứa heroin, 2 ĐTDĐ, 400.000 đồng và 1 xe máy BKS 15P6 - 738 được ngụy trang bằng BKS 16F9-4248. Tại cơ quan Công an, Hải, Tiệp, Thiệu khai nhận đều nghiện ma túy. Để có tiền hút chích, cả bọn đã bàn bạc, lên kế hoạch, mua hung khí để gây án. 4h15' ngày 29/11/2010, cũng tại đường 25 qua địa phận thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, 3 tên cướp này đã dùng kiếm khống chế cướp 4.500.000 đồng của chị Nguyễn Thị Loan, 49 tuổi, trú tại khu 2, thị trấn Tiên Lãng là người đi buôn hải sản.

Tiếp đó, 2h30' ngày 3/12/2010, tại dốc cầu Mới, xã Tiên Cường, bọn chúng đã dùng kiếm khống chế anh Phạm Văn Sơn, 29 tuổi, trú tại thôn Cẩm La, xá Tự Cường cướp chiếc xe máy BKS 16M4-1733. Gần đây nhất, 3h ngày 18/12/2010, tại khu vực dốc cầu Mới, xã Tiên Tiến, nhóm cướp trên tiếp tục dùng kiếm chặn chém 1 nhát sượt đầu anh Nguyễn Văn Trình, 28 tuổi, trú tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng là người đi buôn hoa quả, cướp đi chiếc xe máy BKS 16F9-4248. Sau khi gây án, bọn chúng mang 2 xe máy cướp được bán cho một đối tượng thu mua sắt vụn tên là Nguyễn Văn Điểm, 33 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập với giá 1.100.000 đồng mua ma túy.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định 3 đối tượng này từng gây ra 9 vụ cướp trên địa bàn các huyện An Lão, Vĩnh Bảo và An Dương, Hải Phòng. Tiến hành khám xét nhà các đối tượng, cơ quan Công an còn thu được 1 dao tự tạo, 1 giấy phép lái xe, 2 chứng minh nhân dân là tang vật trong các vụ cướp trước đó.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đang điều tra, mở rộng vụ án.





Theo Đăng Hùng (CAND)