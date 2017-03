“Chuyên gia gây mê” bậc thầy sa lưới

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan công an, đối tượng từng có 1 tiền án can tội trộm cắp tài sản. Ra tù năm 1991, Trịnh không sống ở Quảng Ninh mà vào Nam làm ăn, sinh sống.

Thời gian ấy, trong một số vụ án cướp tài sản nhằm vào số lái xe ô tô đường dài tuyến Bắc - Nam bằng thủ đoạn gây mê, mà Cục CSHS phía Nam thụ lý, các đối tượng gây án khai Trịnh có vai trò quan trọng trong đường dây này, song anh ta đã kịp “cao chạy xa bay” trước khi bị bắt.

Đến những năm 2006-2007, địa bàn các tỉnh miền Nam liên tục xảy ra các vụ cướp gây mê. Nhóm đối tượng thường đến những đại lý cho thuê ô tô, thuê cả lái xe với những hợp đồng chạy đường dài. Những lái xe này sau đó đều bị phát hiện nằm mê man, bất tỉnh một mình bên đường, ô tô thì biến mất.

Sau khi cướp được xe, các đối tượng đem ô tô cùng toàn bộ giấy tờ rao bán lấy tiền tiêu xài. Một trong những đối tượng cướp bị bắt thời điểm đó là Lê Thanh Bình (SN 1962), trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh khai, đồng bọn thường hợp tác làm ăn với hắn không ai khác chính là Vũ Đức Trịnh, có tên gọi khác là Đá và Quang, quê ở Thái Bình. Quá trình điều tra những vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt Vũ Đức Trịnh về hành vi cướp tài sản.

Quá trình xác minh, các trinh sát Phòng 4 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an tỉnh Bình Định phát hiện một đối tượng có đặc điểm giống Vũ Đức Trịnh, hay xuất hiện tại một quán gội đầu trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Từ các thông tin trên, trinh sát đã có trong tay nơi ở của vị khách nghi vấn này ở tỉnh Hải Dương.

Sau khi xác định được chủ trang trại chính là đối tượng truy nã Vũ Đức Trịnh, ngày 22-6, lực lượng Phòng 4 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, phối hợp với Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Hải Dương đã ập vào bắt giữ Trịnh tại nơi ở của hắn. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Ngày 25-6, đối tượng Vũ Đức Trịnh đã được tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định di lý về Bình Định an toàn.

Theo Thu Hạnh (An ninh thủ đô)