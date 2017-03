Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Sau khi xảy ra sự cố gãy cần cẩu làm nhiều người bị thương tại công trình Centec Power (số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.HCM), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang phối hợp với cơ quan điều tra kiểm tra công tác bảo đảm an toàn lao động của công trình này. Ngoài ra, Sở cũng sẽ đề ra chính sách đối với người lao động bị tai nạn. Ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết về nguyên tắc, chủ đầu tư, đơn vị thi công phải có trách nhiệm tuân thủ những quy định về an toàn lao động và chịu trách nhiệm trước tiên nếu có sự cố xảy ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết Sở đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình trên để các bên liên quan kiểm tra, giải quyết sự cố. Theo chỉ huy trưởng công trình báo cáo thì chiếc cần cẩu này khi đem đi tái kiểm tra về chất lượng thì đã được Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng khu vực 3 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng) chứng nhận đảm bảo chất lượng cách đây hai tháng. Một thông tin khác cho biết những người có mặt tại công trình nhận định sự cố xảy ra có thể do thao tác kỹ thuật điều khiển cần cẩu bị sai, dẫn đến tai nạn.

Theo ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, công trình cao ốc Centec Power đến thời điểm này chưa được Sở thanh tra về an toàn lao động. Khi được hỏi vì sao công trình thi công từ ngày 15-10 nhưng đến nay vẫn chưa được thanh tra, ông Dũng cho biết Sở phải ưu tiên kiểm tra những đơn vị có dấu hiệu báo động do người dân phản ánh hoặc công trình đã từng vi phạm. Cao ốc Centec Power từ trước đến nay chưa có dấu hiệu không an toàn nên được xếp lịch kiểm tra bình thường và chưa đến hẹn, vì lực lượng thanh tra an toàn lao động của Sở còn ít người.

Trước đó, ngày 27-12, khi công trình cao ốc 22 tầng Centec Power đang thi công đã xảy ra sự cố gãy cần cẩu. Toàn bộ phần thân và tay cần cẩu đổ sụp xuống, nằm vắt ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai, vào tận bãi giữ xe của Nhà văn hóa Thanh niên. Sự cố này đã làm hai xe máy đang lưu thông trên đường cùng hai xe máy trong bãi giữ xe bị hư hỏng, bảy người bị thương.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra, giải quyết để có kết luận chính thức về nguyên nhân sự cố cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.