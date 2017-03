Chuyển hồ sơ vụ tờ rơi khiêu dâm lên Bộ Công an

Cuộc họp do ông Bùi Ngọc Sương, Trưởng ban ATGT, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì. Báo chí không được tham dự với lý do: “họp nội bộ”.

Trong cuộc họp, ông Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Kiên Giang, người ký hợp đồng in tờ rơi, giải thích là do “tin tưởng cấp dưới”. Ông Chánh cho biết, do chủ quan rằng nguồn gốc của tờ rơi do cơ quan trung ương phát hành, nên không xem xét kỹ nội dung và bỏ qua thủ tục xin phép. Ông Chánh tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách.

Ông Nguyễn Văn Phương, cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang, người trực tiếp lấy nội dung tờ rơi tuyên truyền ATGT trên mạng internet và đưa vào tờ rơi trình ký, đưa đi in ấn, trở thành người chịu trách nhiệm chính vụ này.

Một nguồn tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, hồ sơ vụ việc đã được chuyển tới Bộ Công an.

