Chuyện hy hữu ở Tây Ninh: Một người giả... câm lừa cả xóm

Gần hai tháng nay, người dân ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành xôn xao chuyện thằng “Mạnh câm”, con bà Thịnh bị mất tích từ 14 năm qua tự nhiên trở về đoàn tụ gia đình.

Trước Tết nguyên đán, người đàn ông này xuất hiện ở khu vực chợ Quy Thiện với bộ dạng lôi thôi, bị câm. Tình cờ, người thân của bà Thoại nhìn nhận là thằng “Mạnh câm” và đưa về nhà sinh sống (gia đình bà Thoại từng có một người con trai tên Nguyễn Thập Vui, thường gọi là Nguyễn Tịnh Mạnh, sinh năm 1980, bị bệnh câm và mất tích 14 năm qua).

Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày châm cứu tại trạm y tế xã, Mạnh đã nói chuyện bình thường, thậm chí còn... hát karaoke!

Ngày 26-3-2008, khi Công an thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu) đến nhà bà Thịnh mời “Mạnh câm” về xã Trường Hòa làm việc thì mọi người mới vỡ lẽ. “Mạnh câm” lộ nguyên hình là một tên lừa đảo. “Mạnh câm” tên thật là Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1968, ngụ ô 2, khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu.

Sơn đã ba lần bị bắt vào tù ra khám về tội trộm cắp và lừa đảo. Năm 2005, Sơn được trả tự do và trở về sinh sống tại thị trấn Gò Dầu với nghề bán vé số. Do bị mắc nợ 1,4 triệu đồng nên Sơn rời khỏi địa phương, sống lang thang ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và cuối cùng giả câm, lừa được bà Thoại để vào nhà làm con ruột.

Một người lạ mặt với lý lịch khá “dầy” như vậy, ngang nhiên sinh sống hơn hai tháng qua ngay trước trụ sở UBND xã Trường Hòa mà công an xã vẫn chưa một lần tìm hiểu. Nếu Công an thị trấn Gò Dầu không phát hiện kịp thời thì chưa biết việc gì sẽ xảy ra.