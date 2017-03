Chuyển nhà trọ, “khoắng” luôn tài sản của chủ

Theo hợp đồng, ông Trọng cho Trang thuê căn nhà số B01, cao ốc Phúc Thịnh ở 143 Cao Đạt, P1Q5, giá 6 triệu đồng/tháng, thời hạn hai năm. Hợp đồng ghi rõ, ông Trọng cho Trang mượn 16 trang thiết bị nội thất như máy giặt, tủ lạnh, bộ ghế salon, tivi, đầu đĩa, nệm Kymdan... ước tính tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.



Ông Nguyễn Đình Trọng trình bày với phóng viên

Đêm 28-9-2011 (khoảng 4 tháng sau), Trang đột ngột chuyển nhà mà không báo cho ông Trọng biết. Vào ở chỉ mang theo vài vật dụng lặt vặt, nhưng khi đi Trang thuê cả ôtô đến “dọn” đồ. Đáng lẽ phải gọi điện cho chủ nhà để xác minh, nhưng trưởng ca trực bảo vệ chung cư Phúc Thịnh hôm đó là Ngô Đức Thọ lại gọi điện cho Phạm Thanh Giang (ngụ P5Q8, bạn của Trang, không quen biết ông Trọng để xác minh (!?). Trong đơn báo mất trộm, anh Thọ viết mấy dòng nguệch ngoạc: “21 giờ ngày 28-9-2011 cô: Nguyễn Thị Thu Trang có chở một số đồ của căn hộ B1-01 chung cư 341 Cao Đạt. Tôi có yêu cầu cô Trang gọi điện cho anh Giang chủ nhà đồng ý cho chở ra. Bảo vệ yêu cầu chủ nhà xác nhận, đã được chủ nhà đồng ý cho chở ra (?!)”.

Ông Trọng bức xúc: “Anh Thọ làm bảo vệ ở đây đã lâu năm, thừa biết gia đình tôi. Nếu không liên hệ được với chủ nhà thì phải gọi cho ban quản lý chung cư để xin ý kiến, đằng này lại gọi cho một người chẳng có can hệ gì. Việc làm của Trang và Thọ phải chăng có sự thông đồng để lấy tài sản của tôi?”.

Ngày 7-10-2011, trong đơn báo mất, anh Phạm Thanh Giang cũng “xác nhận” rất khó hiểu: “Theo lời của cô Nguyễn Thị Thu Trang nói đã mua hết đồ và vật dụng trong căn hộ B01 tầng trệt của chị Nguyễn Thị Xuân (vợ ông Trọng). Vào thời gian trên cô Trang tới chở đồ đi và anh Thọ bảo vệ có gọi điện cho tôi và tôi nói rằng mấy anh kiểm tra và kê khai lại số đồ mà cô Trang chở đi”. Chị Xuân bức xúc: “Tôi chưa từng gặp mặt hay điện thoại nói chuyện với Trang một lần nào thì làm sao có chuyện “mua bán”. Mà thử hỏi có ai lại đi bán kệ thờ ông bà, tủ chén bao giờ chưa? Hành vi của Trang cho thấy chủ ý trộm cắp tài sản của gia đình tôi”.

Sau khi vụ việc được trình báo, Công an P1Q5 đã xuống hiện trường ghi nhận, lập biên bản, nhưng mãi 4 tháng sau mới mời gia đình chị Xuân và Trang lên làm việc (!?) Tại trụ sở công an phường, Trang đã xin lỗi chị Xuân và thừa nhận lấy các trang bị nội thất mà chủ nhà cho mượn, hứa sẽ trả lại đồ. “Tưởng chừng vụ việc đơn giản, người ta “lỡ” lấy thì giờ trả lại, mình cũng bỏ qua, chẳng tố cáo, làm đơn gì cho mệt. Nhưng không ngờ cô ta lại hứa suông, không chịu trả mà còn ngang nhiên thách thức. Tôi đã năm lần bảy lượt gởi đơn nhờ công an phường giải quyết, nhưng được trả lời “đang điều tra, từ từ giải quyết” - chị Xuân cho hay.

Trao đổi với chúng tôi, một vị lãnh đạo Công an P1 lại cho rằng, “đã mời các đương sự lên làm việc, lập biên bản và giải quyết”. Tuy nhiên ngay sau đó vị này lại nói: “Đã báo cáo và gởi hồ sơ lên quận, muốn tìm hiểu thì cứ lên đó liên hệ”. Thiết nghĩ vụ việc không có gì là phức tạp, Công an P1Q5 không nên kéo dài thời gian (đến nay đã hơn một năm) gây thiệt thòi quyền lợi và bức xúc cho gia đình ông Trọng.

