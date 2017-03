Chuyện những cô gái thoát khỏi “địa ngục”

Theo tìm hiểu của phóng viên, hai cơ sở massage của vợ chồng Yến-Sỹ từng bị đoàn kiểm tra liên ngành 814 của TP.HCM kiểm tra bốn lần và phát hiện nhiều sai phạm. Tuy nhiên, những lần kiểm tra, chính quyền địa phương không tích cực hợp tác. Thậm chí vào ngày 9-8-2007, đoàn kiểm tra còn bị chống đối, cản trở và đe dọa.Theo báo cáo của Chi cục Phòng chống tệ nạn TP.HCM vào ngày 8-1-2008, cơ sở Tân Hoàng Phát bất hợp tác với đoàn kiểm tra. Thành viên trong đoàn liên hệ với Công an phường Linh Chiểu, Công an quận Thủ Đức nhờ hỗ trợ nhưng không được đáp ứng. Tối 6-12, trong quá trình khám xét, kiểm tra, PC14 không nhận được sự hỗ trợ từ Công an quận Thủ Đức. Trung tá Trần Hữu Hiệp, Đội phó Đội 5 (PC14), cho biết đến khi khám xét nơi ở của Trí (Sỹ) thì người nhà lên tiếng chửi bới, vu khống công an đánh người. Riêng cha của Trí do say rượu nên bị té chảy máu trong lúc ngăn cản cảnh sát làm nhiệm vụ. Lập tức, đại úy Tuấn (cảnh sát khu vực) có mặt tại hiện trường và lập biên bản “đánh người”, yêu cầu trung tá Hiệp ký vào biên bản.