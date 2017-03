Chuyến xe “định mệnh” qua lời kể nạn nhân

Khuôn mặt bầm tím, rơm rớm máu với nhiều thương tích trên người, anh Phan Văn Nắng (32 tuổi, quê Bạc Liêu) bắt đầu câu chuyện kể về chuyến xe “định mệnh” của gia đình mình.

Do cậu con trai bị đau chân mãi không khỏi nên rạng sáng ngày 13/6, anh Nắng cùng vợ là chị Tô Thị Cẩm Loan (33 tuổi) quyết định đưa bé Phan Hữu Nhân (3 tuổi) lên bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) chữa bệnh. Cả gia đình nhỏ của anh Nắng ra khu vực xã Định Thành A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để đón chiếc xe ô tô khách (loại 16 chỗ) mang BS 53S-2150 chạy từ Cà Mau lên. Trên xe lúc này đã có khoảng 16 người.

Anh Nắng cho biết: “Chiếc xe khách 16 chỗ lưu thông trên đường cao tốc với tốc độ khá cao. Trời đêm hơi lạnh cộng với hành trình dài khiến hành khách trên xe bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp. Do bé Nhân đau chân khóc quấy nên tôi không ngủ, ôm cháu dỗ dành”.

Một lúc sau anh Nắng cảm nhận được được xe giật mạnh, tiếng thắng xe rít lên và ngay sau đó là một cú va chạm cực mạnh. Mọi người trên xe nhào hết về trước, phần đầu và mui chiếc ô tô bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Tiếng la hét, kêu cứu vang lên trong đêm.

“Tôi chỉ thấy rất nhiều người bị thương nặng, có người bị sắt đâm xuyên người. Cố gắng lắm tôi với được chân của đứa con trai, nằm ngay dưới sàn là vợ tôi, xung quanh đầy máu. Lúc này tôi cũng bắt đầu cảm nhận toàn thân đau buốt và lịm đi” - anh Nắng bàng hoàng nhớ lại.

Anh Nắng cùng con trai may thoát nạn, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Khi tỉnh dậy thì anh Nắng và cậu con trai Phan Hữu Nhân đã được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tại đây, anh Nắng được xác định bị chấn thương đầu, vết thương lưỡi, bé Nhân bị chấn thương đầu, gãy 1/3 xương trụ.

Chuyến xe “định mệnh” của gia đình anh Nắng thực sự xảy ra khi thông tin từ các bác sĩ cho biết, dù đã tận tình cứu chữa nhưng vợ anh đã tử vong vài phút sau khi nhập viện vì chấn thương sọ não nặng. Tin dữ này hiện các bác sĩ vẫn chưa thể cho anh Nắng biết vì sợ nạn nhân bị sốc nặng trong lúc đang trị bệnh.

Đến 10 sáng cùng ngày, anh Nắng và con trai vẫn đang được theo dõi tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện tình trạng của 2 nạn nhân này đã qua cơn nguy kịch. Nhìn đứa con trai nằm ngay bên cạnh anh Nắng tâm sự: “May mắn mà hai bố con tôi chỉ bị thương nhẹ, không biết giờ này vợ của tôi thế nào. Lúc trên xe tôi thấy người cô ấy rất nhiều máu”.

Bé Nhân ngơ ngác nằm trên băng ca, lâu lâu bé lại nhìn về phía bố mình với anh mắt sợ sệt hoảng loạn. Khi các bác sĩ đến chăm sóc thì Nhân khóc thét đòi mẹ.

Hiện thông tin về vụ tai nạn đã được báo về các thân nhân gia đình nạn nhân. Người thân của gia đình anh Nắng cũng đang lặn lội từ Bạc Liêu lên bệnh viện Chợ Rẫy để thăm nom.

Đối với những nạn nhân còn lại hiện đang được nằm điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt và điều trị tích cực.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của nhưng nạn nhân đi trên chuyến xe “định mệnh” để phục vụ điều tra

Trong một diễn biến khác, trước vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Trung Lương, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Thi thể của 5 người bị chết tại chỗ hiện đang được bảo quản tại nhà bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức (Long An).

Bước đầu, Công an tỉnh Long An xác nhận, nguyên nhân ban đầu là do lỗi chủ quan của tài xế chạy quá tốc độ cho phép. Có thể do chiếc xe khách chạy với tốc độ quá nhanh nên khi xe tải (đang chạy ở làn đường tốc độ tối đa 80km/giờ) bị nổ lốp và lao vào làn đường 100km/giờ, tài xế xe khách đã xử lý không kịp nên đâm thẳng vào đuôi chiếc xe tải gây ra tai nạn.

Được biết, chiếc xe khách mang BS 53S-2150 thuộc DNTN Hảo (đóng tại địa bàn Gía Rai, Bạc Liêu) xuất phát từ bến xe Cà Mau lúc 21 giờ ngày 12/6 với 16 hành khách và tài xế trên xe, giá vé chặng đường từ Bạc Liêu - TPHCM là 130.000 đồng/khách.

Theo Trung Kiên - Huỳnh Hải (Dân trí)