Chuyến xe khách định mệnh trên đường cao tốc Trung Lương

Nằm sát giường bệnh cậu con trai 3 tuổi tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Phan Văn Nắng (32 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho biết, do con trai thường xuyên quấy khóc nên vợ chồng bàn tính ngày đầu tuần đưa cháu đi khám bệnh.

Khoảng 21h tối 12/6, gia đình anh đón xe khách 16 chỗ từ Cà Mau lên Sài Gòn. Lên xe dọc đường nên vợ chồng anh Nắng và con trai phải ngồi băng ghế sau cùng. Tổng cộng trên xe khách lúc này có 16 người và 3 bé nhỏ. Hành khách hầu như lên TP HCM để khám bệnh và làm việc.

Trên đường đi xe dừng lại 2 trạm để khách ăn, uống và vệ sinh cá nhân. "Đêm tối nhưng tài xế chạy rất nhanh. Có đoạn suýt đâm vào người đi bộ băng qua đường, may mắn xe kịp phanh gấp", khuôn mặt bầm tím và rơm rớm máu, người đàn ông 32 tuổi cho biết.

Anh Nắng được công an lấy lời khai tại bệnh viện. Ảnh: An Nhơn.

Sau lần suýt tai nạn, hành khách tiếp tục ngủ thiếp đi. Vì vợ và con trai tựa đầu vào người nên anh Nắng khó chợp mắt. Tới Trung Lương (tỉnh Tiền Giang), xe vào đường cao tốc và tiếp tục giữ tốc độ cao, chốc chốc xe lại vù qua xe khác. Quá mệt mỏi, anh Nắng nằm tựa lưng vào ghế.

"Vừa chợp mắt tôi nghe tiếng động rất mạnh, xe như bị giật lại. Tôi bừng tỉnh thì thấy con trai rớt xuống sàn ghế. Tôi nhoài tay ra chụp được cháu. Vợ tôi cũng bị bất tỉnh. Nhiều tiếng kêu la hoảng loạn, máu bê bết khắp xe", anh Nắng kể.

Chiếc xe khách đã lao vào xe tải. Cú đâm mạnh làm xe khách nát bét. 5 người ngồi ở khu vực đầu xe tử nạn tại chỗ, trong đó có tài xế Nguyễn Thanh Liêm. "Tôi thấy những người phía trước nằm bất động, dính chặt trong xe. Vài người văng ra, nằm kêu cứu. Tôi và một số người liền đập bể cửa kính thoát ra", anh Nắng kể lại.

Tổ bảo vệ đường cao tốc gần đó nhanh chóng đến trợ giúp đưa các nạn nhân ra ngoài. Bác sĩ Biện Ngọc Hùng, Tổ cấp cứu, y tế tuyến đường cao tốc TP HCM cho biết, sau 10 phút nhận tin, xe gồm 3 người có mặt hiện trường. "Hiện trường rất thảm thương. Chiếc Mercedes 16 chỗ bị biến dạng hoàn toàn. Các nạn nhân còn nằm kẹt trong xe. Do đa số bị chấn thương nặng nên bất tỉnh. Chỉ còn vài người rên la đau đớn", bác sĩ Hùng cho biết.

Nhóm cứu hộ nhanh chóng dùng cáng đưa nạn nhân ra ngoài. "Do xe bị nát và bung ra nên việc di chuyển nạn nhân không quá khó khăn. Qua sơ cứu những người bị thương, nhận thấy đa số bị chấn thương sọ não, tôi đã yêu cầu chuyển họ thẳng đến Bệnh viện Chợ Rẫy", vị bác sĩ duy nhất tại hiện trường cho biết.

Nhưng xe cấp cứu của Tổ cấp cứu, y tế tuyến đường cao tốc TP HCM chỉ chở hết 6 người. May mắn lúc này có hai xe cấp cứu của tỉnh Bến Tre và An Giang đang trên đường chuyển bệnh nhân lên TP HCM nên đã hỗ trợ chở các nạn nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy. "Làm y tế trên đường cao tốc được một năm, tôi tham gia sơ cứu nhiều vụ tai nạn, nhưng lần này là nặng nhất. Các nạn nhân đều chết rất thảm", vị bác sĩ cho biết.

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 4h sáng, nơi này tiếp nhận 13 ca cấp cứu, trong đó có 2 nạn nhân gồm một cháu trai 5 tuổi và người đàn ông 55 tuổi đã chết trước khi tới bệnh viện. Do chấn thương quá nặng nên một lúc sau, chị Tô Thị Cẩm Loan (33 tuổi, vợ anh Nắng) đã tử vong. Anh Nắng bị chấn thương ở đầu.

Bác sĩ Ái cũng cho biết, chỉ có bé Trần Thị Nhã Anh (8 tuổi) bị thương nhẹ nên đã được xuất viện. "Số nạn nhân còn lại, trong đó có 5 nữ vẫn đang trong giai đoạn phải theo dõi và làm các phẫu thuật. Đa phần bị chấn thương sọ não hoặc các vết thương hở, đa chấn thương khá nặng. Các bác sĩ đã dùng tất cả phương pháp điều trị tốt nhất cho họ" bác sĩ Ái cho biết.

Đến trưa 13/6, sau khi khám nghiệm hiện trường, hai chiếc xe bị nạn đã được kéo về công an tỉnh Long An để điều tra. Công an đã đến ghi lời khai của các bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo điều tra ban đầu, tai nạn do xe tải bị nổ lốp tông vào con lươn rồi văng ra nằm ở làn đường ôtô. Đúng lúc này xe khách trờ tới tông trực diện.

