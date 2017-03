Clip bị truy đuổi, ba thanh niên tông vào tường nhà thương vong

Clip hiện trường 3 thanh niên tông vào tường nhà thương vong.

Sáng 6-9, người dân tại khu vực giáp ranh giữa xã Vĩnh Lộc A và xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn, phát hiện có ba thanh niên nằm bất động ngay lỗ thủng bên hông một nhà kho ở đường Phạm Văn Sáng, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Tiến Tân

Đại tá Nguyễn Văn Quý, trưởng công an huyện Bình Chánh, đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an huyện phối hợp cùng công an huyện Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM điều tra vụ việc.

Theo đại tá Quý, trong số ba thanh niên, có hai người đã tử vong, còn một người bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo nhiều người dân, khoảng 23 giờ tối ngày 5-9, họ nghe nhiều tiếng cãi cọ và tiếng xe rượt đuổi nhau trên đường. “Tôi mở cửa ra thấy một toán thanh niên chừng 10 người đi xe máy rượt đuổi nhau, một số người có mang theo hung khí là gậy gộc và mã tấu. Tôi sợ quá nên đóng cửa nhà, đến khoảng 5 giờ sáng thì biết sự việc” một người dân cho biết.

Tại hiện trường, công an phát hiện có hai mã tấu tự chế và một xe gắn máy nghi của ba nạn nhân. Ngoài ra trong người của một thanh niên có một CMND mang tên Huỳnh Văn Đồng (19 tuổi, ngụ ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Đại tá Quý cho hay, qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu, công an xác định khả năng vào đêm 5-9 rạng sáng 6-9, nhóm ba thanh niên nạn nhân xảy ra xô xát, mâu thuẫn với một nhóm khác tại huyện Hóc Môn. Do nhóm ba thanh niên yếu thế hơn,bị nhóm đối thủ truy đuổi chạy từ hướng Hóc Môn về Bình Chánh. Nhóm ba thanh niên trên đường bị truy đuổi, chạy tốc độ cao, đến địa điểm trên, đã không làm chủ tốc độ, tông xe vào bờ tường của một mương nước. Vụ tai nạn đã khiến ba thanh niên cùng xe gắn máy văng ra xa, trong đó ba thanh niên bị văng trúng ngay vào lỗ thủng nhà kho của một công ty, khiến hai người tử vong tại chỗ, còn một người bị thương nặng.



Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường.

Ông Quý cho biết hiện đang chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng công an huyện Hóc Môn điều tra, truy xét nhóm người truy đuổi ba thanh niên để làm rõ vụ việc.