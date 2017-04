Clip: Cả làng vây bắt 1 phụ nữ vì nghi... thôi miên

Ông Nguyễn Văn Khương (43 tuổi, ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang ở nhà thì một người phụ nữ đến hỏi mượn 20 triệu đồng. Ông Khương nghi ngờ người này thôi miên nên đi vào nhà lấy củ tỏi ra nói chuyện thì người này bỏ chạy.

Sau tiếng hô hoán của ông Khương, rất đông dân làng ùa ra đuổi theo đến xã Diễn Hạnh thì bắt được người phụ nữ. Nhiều người dân đã lao vào đòi "tự xử" đánh đập người phụ nữ, quay video chụp ảnh đưa lên mạng xã hội cho rằng "người phụ nữ đi bắt cóc trẻ em" khiến người dân thêm hoang mang.

Công an phải đến can ngăn, chở người phụ nữ về trụ sở UBND xã Diễn Hạnh. Sau đó, nhiều người kéo lên trụ sở xã để xem mặt và đòi "xử" người phụ nữ này nên Công an xã Diễn Xuân phải báo Công an huyện Diễn Châu đến đưa người phụ nữ này về trụ sở công an huyện.