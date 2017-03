Cờ bạc bịp tại sới xóc đĩa lớn nhất miền Bắc

Sáng 4/12, Bộ Công an tổ chức khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu phố Chùa Dận (thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh).









Cục trưởng Cảnh sát hình sự cho biết, không có con bạc nào chạy thoát khi cảnh sát đột kích. Ảnh: Việt Dũng.



Theo Hà Anh (VNE)



Sau 5 ngày điều tra, hơn 70 nam giới cùng hơn 30 phụ nữ vẫn đang bị tạm giữ để phân loại điều tra.Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho hay, các con bạc đến từ nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hòa Bình... Để được vào sòng, mỗi người phải nộp một triệu đồng.Nhà chức trách xác định đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất miền Bắc này do Dương Anh Đức (48 tuổi ở phường Đình Bảng, từng có tiền án) và Khuất Thị Hương (47 tuổi ở Đình Bảng) tổ chức. 5 năm trước, Đức liên quan một vụ đánh bạc cực lớn tại huyện Thạch Thất (tỉnh Hà Tây cũ).Theo cơ quan điều tra, để nắm được những thủ đoạn hoạt động của Đức cùng đồng bọn, Ban chuyên án đã cử trinh sát nội tuyến liên tục đeo bám sới bạc trong thời gian dài. Hàng ngày, chúng tập trung con bạc và người tham gia hoạt động tín dụng đen ở khu vực đền Đô. Khi lên ôtô, những người này mới biết hôm đó sới được mở ở đâu.Trưa 29/11, các trinh sát Cục cảnh sát hình sự cùng tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đột kích tầng 4 nhà nghỉ Tuấn Sơn, nơi các con bạc đang sát phạt. 104 người bị bắt quả tang, trong số này 47 trường hợp từng có tiền án, tiền sự.Cảnh sát thu hơn 5,5 tỷ đồng tại hiện trường, trên 270 triệu đồng trong túi các nghi can, gần 80 triệu đồng tiền vào cửa cùng nhiều tang vật. "Chúng tôi phát hiện một cục nam châm. Đây được xem là dụng cụ để tổ chức đánh cờ bạc bịp...", Cục trưởng Tiến nói.Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là chuyên án lớn nên chỉ đạo cơ quan điều tra sớm phân loại để đưa vụ án ra xét xử. Ông yêu cầu "tránh để đầu voi đuôi chuột, không để xảy ra việc thông cung, bức cung trong khi giam giữ".Theo tướng Ngọ, hiện tội phạm hình sự và kinh tế có sự liên quan đến nhau, tín dụng đen xuất hiện ngày càng nhiều. Nhức nhối nhất vẫn là tình trạng đánh bạc xuyên quốc gia. "Ngày càng nhiều đại gia, người ôm tiền của Nhà nước và người dân đi đánh bạc ở nước ngoài. Tổng cục VI cần phối hợp với các lực lượng như Cảnh sát công nghệ cao, An ninh, Cơ động... sớm bóc gỡ", tướng Ngọ chỉ đạo.