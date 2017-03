Cố băng qua đường sắt, bị tàu kéo, hất văng 20m

Vào lúc 9h30 ngày 8/5, tại km1169+590, khu vực ngã tư giữa đường sắt và đường Trần Rịa (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm một người chết. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Ngữ, 17 tuổi, ở thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên).

Hiện trường vụ tai nạn. Đào Quốc

Theo các nhân chứng tại hiện trường, mặc dù chuông cảnh báo tự động reo lên và nhân viên gác chốt đang khẩn trương rào chắn các thanh sắt cách ly khu vực đường ray nhằm ngăn cản người và phương tiện qua lại nhưng anh Ngữ vẫn điều khiển xe máy 78FA-2908, thản nhiên băng qua đường sắt như chốn không người.

Xe máy bị vỡ nát. Ảnh: Hoàng Vân

Đúng lúc đó chiếc tàu lửa (loại tàu một toa chuyên dùng) mang số hiệu 1281 (thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Phú Khánh), lưu hành theo hướng Bắc-Nam lao nhanh tới, đâm trực diện lôi luôn người và xe đi. Cuối cùng anh Ngữ và phương tiện bị hất văng xuống dưới mương thoát nước, cách nơi xảy ra tai nạn gần 20m. Anh Ngữ chết ngay tại chỗ, xe máy bị vỡ nát hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng và người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để cùng nhau giải quyết vụ việc.