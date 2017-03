“Cố đấm ăn xôi”!

1. Trong một buổi trao đổi về công tác tố tụng gần đây, có một nhận xét đã được nhiều người thừa nhận, chia sẻ. Đó là hiện vẫn còn không ít cán bộ tố tụng phạm vào những sai sót rất ngớ ngẩn, quên kiến thức sơ đẳng..., gây ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy tố, xét xử...

Một vị thẩm phán kể, có lần ông ngồi xử một bị cáo phạm tội giết người. Công tố viên cho rằng nạn nhân do bị bị cáo đánh nên mới chấn thương nặng ở đầu. Luật sư của bị cáo không đồng ý, bẻ lại rằng chưa thể kết luận do bị cáo làm, biết đâu nạn nhân té ngã ở đâu đó rồi đổ cho bị cáo thì sao... Tranh luận, công tố viên phán: “Hai người đang xô xát với nhau, không bị cáo làm nạn nhân bị thương thì còn ai vào đây nữa?”.

Vị thẩm phán ngồi nghe mà thấy bực mình thay cho công tố viên bởi giám định đã chỉ rõ vết thương trên đầu nạn nhân là do bị vật tròn đánh vào, không phải do té ngã. Thẩm phán rút ra bài học: “Ở đây công tố viên nên đưa ra các chứng cứ, đưa ra biên bản liên quan, đưa ra kết luận giám định để chứng minh lập luận của mình. Đáng tiếc là công tố viên không làm thế mà cứ một hai suy diễn “không bị cáo thì còn ai vào đây”. Điều này không những khiến luật sư ấm ức mà ngay cả hội đồng xét xử cũng thấy thiếu thuyết phục”.

2. Thực tế thì không khó để dẫn chứng những vụ việc mà cơ quan tố tụng đã buộc tội bị cáo chưa thuyết phục.

Mới đây, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã hủy án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An vì chưa đủ chứng cứ kết tội bị cáo C. Nguyên C. bị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị tòa sơ thẩm phạt 12 năm tù dù C. kêu oan. Tuy nhiên sau đó, tòa phúc thẩm đã vạch ra một loạt bất hợp lý trong việc kết tội C.: Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã bị cáo nhưng trước đó VKS không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam, vậy lệnh truy nã căn cứ vào lệnh bắt tạm giam nào? Chủ nợ vẫn thường xuyên liên lạc với bị cáo để giải quyết việc nợ nần, vậy yếu tố bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản nằm ở chỗ nào?

Từ đó, tòa phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng từ giai đoạn điều tra. Việc điều tra không đầy đủ nên số tiền chiếm đoạt không xác định được là vay nợ hay chơi hụi bao nhiêu. Mặt khác, việc C. có bỏ trốn hay không cũng chưa được làm rõ để xác định bị cáo có phạm tội hay không. Vị chủ tọa than, việc điều tra, truy tố như thế này là chưa đảm bảo, có những sai sót quá cơ bản khiến cấp phúc thẩm không khắc phục được...

Trong phần ý kiến của mình, luật sư bào chữa cho bị cáo C. cũng lấy làm tiếc về những gì đã diễn ra. Bà than rằng những thiếu sót này ngay từ giai đoạn điều tra bà đã vạch rõ nhưng không cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm nào chấp nhận. Thậm chí vụ án cũng đã được tòa trả về điều tra hai lần, xử sơ thẩm hai lần nhưng cơ quan tố tụng địa phương vẫn không nhìn nhận đó là những sai sót... Theo luật sư này, các cơ quan tố tụng địa phương đã “cố đấm ăn xôi” để hình sự hóa quan hệ dân sự dù không chứng minh được các yếu tố của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

3. Một vụ khác xảy ra ở Bình Dương, oan đến nỗi lãnh đạo tòa án tỉnh này phải nhìn nhận “nhắm mắt cũng rõ”.

Theo hồ sơ, 16 bị cáo bị truy tố về hành vi tham ô tiền phí cầu đường. TAND thị xã Thủ Dầu Một đã đưa vụ án ra xử sơ thẩm nhưng nhận thấy tài liệu, chứng cứ không đủ yếu tố buộc tội nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kết quả điều tra bổ sung sau đó vẫn không có gì mới và VKS giữ nguyên cáo trạng truy tố ban đầu. Mở phiên xử, tòa cho rằng VKS không chứng minh được thiệt hại nên không thể kết tội.

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Bình Dương, qua diễn biến tại phiên tòa này, đại diện Sở Giao thông Vận tải khai là cơ quan chủ quản không bị thất thoát gì thì tòa thiếu hết một căn cứ để buộc tội. Đồng thời, cáo trạng xác định hơn 156 triệu đồng là tài sản bị chiếm đoạt (tham ô) nhưng lại không đưa ra được những bằng chứng chứng minh ai phạm tội, phạm tội lúc nào, người nào với người nào, bao nhiêu lần, cụ thể mỗi lần ra sao... để kết tội, để cá thể hóa hình phạt. Phải làm rõ những bị cáo nào phạm tội như thế nào chứ sao lại gộp chung vào nhau. Kết tội chung chung, kết tội tập thể là trái luật, sẽ làm oan các bị cáo liên quan... Đây là những sai sót mà nhìn vào là nhận ra ngay!

Trước đó, một tòa án huyện của tỉnh này cũng đã tuyên một bị cáo trắng án do phía VKS truy tố không đúng. Theo tòa, hồ sơ đã được trả điều tra bổ sung nhiều lần vì theo cáo trạng thì chưa thể kết luận bị cáo trộm cắp nhưng VKS vẫn không đồng ý. Ra xử thì tòa tuyên không phạm tội vì có trả hồ sơ nữa cũng không làm rõ được vấn đề. Một thẩm phán ở đây cho biết các chứng cứ kết tội đều mù mờ, nghiên cứu đi nghiên cứu lại vẫn không thấy rõ bị cáo có hành vi phạm tội. Tuy nhiên, phía VKS vẫn một mực cho rằng có hành vi phạm tội. Như vậy là không thỏa đáng...

Nhiều luật sư phàn nàn với chúng tôi rằng không ít lần dự tòa mà cảm thấy tức anh ách. Thay vì chứng minh một cách kỹ càng, có tính thuyết phục những tình tiết phạm tội của bị cáo thì các cơ quan tố tụng lại làm rất sơ sài, cẩu thả, sai kiến thức sơ đẳng, thậm chí suy diễn theo... niềm tin nội tâm. Theo các luật sư, nếu làm như vậy thì không khác nào “cố đấm ăn xôi”, cố khép tội bị cáo. Các luật sư cho rằng ý kiến luật sư cần phải được nhìn nhận đúng mức hơn nữa để nó thực sự trở thành đối trọng của cơ quan buộc tội nhằm nâng cao trình độ cán bộ tố tụng và trách nhiệm của các cơ quan tố tụng liên quan. Thiết nghĩ trong một chừng mực nào đó, đây là những ý kiến rất xác đáng.