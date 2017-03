Cô dâu "cưỡi" xe máy cũng phải đội mũ bảo hiểm

Đây là một trong những nội dung công văn Bộ Công an vừa gửi công an các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố thuộc trung ương trả lời việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Bộ công an cũng lưu ý, trong thời gian đầu, công an các tỉnh phải tham mưu cho chính quyền địa phương, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên tuyền vận động để mọi người dân hiểu và chấp hành.