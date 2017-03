Cô dâu xinh đẹp mất tích bí ẩn, hai họ lo lắng

(PLO)- Tối 19-6, Công an xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đang xác minh, điều tra vụ việc gia đình trình báo chị Tr.T.Tr. (22 tuổi, trú xã Hữu Kiệm) mất tích bí ẩn khi đi tắm vào ngày 10-6.