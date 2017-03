Cô em vợ chuốc say anh rể ngoại để trộm tiền

Ngày 9/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đang hoàn tất hồ sơ xử lý Lý Thanh Thuỷ (SN 1988, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trần Thúy Hồng (SN 1986, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, ông Trần Đông Giang (người Đài Loan) đã đến cơ quan công an trình báo việc ông bị cô em vợ trộm tiền. Qua điều tra xác minh, công an làm rõ Lý Thanh Thủy và Trần Thúy Hồng đã trộm tiền của ông Giang.



Là nhân viên tiếp thị rượu, cả Thủy và Hồng đều ham mê cờ bạc rồi nợ nần chồng chất. Các chủ nợ đã tìm đến Thủy để thúc ép doạ giết nếu cô ta không có tiền trả nợ.



Trong lúc bí bách, Thuỷ nẩy sinh ý định trộm tiền của ông anh rể ngoại quốc để lấy tiền trả nợ. Cô ta đến chỗ chị gái mình là chị Lý Thanh Thúy và anh rể là ông Trần Đông Giang tại một khách sạn ở phường Trung Hòa xin trú nhờ.



Thủy gọi điện cho cả Hồng đến rồi cả hai gạ ông Giang cùng uống rượu cho tới khi say xỉn mới "buông". Ông Giang cùng vợ do say rượu nên vào phòng ngủ, trong khi Hồng và Thủy mở cặp số của ông và lấy trộm 500 triệu đồng rồi bỏ trốn.



Lấy được tiền, Thuỷ và Hồng mang 150 triệu đồng đi trả nợ rồi sau đó đem 350 triệu đồng về trả lại ông Giang. Sau khi thú tội với ông anh rể, Thủy và Hồng đã viết một giấy vay nợ số tiền 75 triệu đồng và hứa với ông Giang sẽ trả dần. Đến đầu tháng 11, Thủy và Hồng mới trả được 2 triệu đồng nên ông Giang đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Theo N.T (VNN)