Cô gái bán kim cương dũng cảm bắt vị khách lừa đảo

Một trong món trang sức được nhóm nghi phạm chọn mua, thanh toán bằng thẻ tín dụng giả.. Ảnh: Tú Anh

Sáng 8/8, cô gái dũng cảm giúp công an bắt nghi can lừa đảo là Đinh Thị Hồng Vy đã được đại diện Công an Đà Nẵng đến tận nơi làm việc khen thưởng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 4/8, Ling Seng Koey cùng Chong Kon Hoi và Wong Kar Wei (quốc tịch Malaysia) đến cửa hàng Thế giới kim cương tại Trung tâm Thương mại Indochina Riverside (số 74 Bạch Đằng, Đà Nẵng) mua số trang sức trị giá 53 triệu đồng, thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế. Thấy giao dịch thành công nhưng tiền không được chuyển vào tài khoản, nhân viên Hồng Vy phán đoán tiền giao dịch của khách là "ảo" do sử dụng thẻ tín dụng giả nên vội tri hô.

Vốn giỏi tiếng Việt nên khi nghe thấy vậy, Wong Kar Wei lập tức chạy ra ngoài bắt taxi bỏ trốn. Hai người còn lại cũng chia thành hai hướng bỏ trốn. Hồng Vy đuổi theo và giữ được Ling Seng Koey. Người thanh niên nước ngoài lực lưỡng cố vùng vẫy nhưng bị cô gái mảnh mai kiên quyết ghì chặt. Mọi người sau đó đến ứng cứu Hồng Vy bắt giữ nghi phạm.

Ở một hướng khác, Chong Kon Hoi chạy đến nhà sách Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng thì bị bảo vệ của Trung tâm Riverside là anh Nguyễn Hà Đăng Phong đuổi theo bắt được. Khi bị áp giải về tầng hầm của tòa nhà, Chong Kon Hoi ra hiệu bị đau bụng và tự cởi quần ăn vạ xin được đi vệ sinh hòng thoát thân.

"Dù được đào tạo về nghiệp vụ bắt cướp nhưng đây là lần đầu tiên tôi đối mặt tình huống này trong thực tế. Khi thấy anh ta giở trò, tôi kiên quyết áp sát, không để cho lợi dụng cơ hội chạy thoát", bảo vệ Phong kể.

Nhân viên Hồng Vy và bảo vệ Đăng Phong vừa được Công an Đà Nẵng tặng bằng khen và thưởng mỗi người 500.000 đồng về hành động dũng cảm bắt cướp. Ảnh: Nguyễn Đông

Còn Wong Kar Wei sau khi rời Trung tâm Thương mại Indochina đã thuê taxi trốn khỏi Đà Nẵng. Do khách đăng ký đi đường dài hãng Mai Linh cử hai tài xế là Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Xuân Hải cùng phục vụ. Thấy vị khách nước ngoài có vẻ tình nghi, lái xe chủ động điều khiển chậm lại, đồng thời báo công an.

Vị khách liên tục yêu cầu tài xế cho xe chạy nhanh nhưng tài xế lấy lý do bất đồng ngôn ngữ không làm theo. Wong Kar Wei bị bắt trưa 5/8 tại huyện Tùy Phong (tỉnh Bình Thuận) với 6 chiếc valy mang theo, trong đó có cả valy của Ling Seng Koey. Ngày 7/8, Wong Kar Wei được di lý về Công an Đà Nẵng.

Sáng nay có mặt tại Trung tâm thương mại Indochina Riverside trao tiền thưởng cho Hồng Vy, cùng bảo vệ Phong, đại tá Nguyễn Đình Chính (Phó giám đốc Công an Đà Nẵng) khen ngợi, với tinh thần cảnh giác, dũng cảm những công dân này đã giúp công an bắt được nghi can lừa đảo.

"Việc người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả để lừa đảo diễn ra khá nhiều trong thời gian qua và việc điều tra cũng gặp không ít khó khăn. Riêng lần này, chúng tôi rất hoan nghênh các nhân viên, tài xế đã xử lý tình huống kịp thời", đại tá Chính nhấn mạnh.

Theo nhà chức trách, Ling Seng Koey cùng Chong Kon Hoi và Wong Kar Wei vào Việt Nam bằng đường du lịch để dùng thẻ tín dụng giả dưới tên của người khác mua hàng hóa có giá trị lớn. Hiện cả 3 người đã bị khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Nguyễn Đông (VNE)