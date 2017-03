Cô gái bắt cướp có "súng"

Ngày 9-10, Công an quận Tân Bình đã bắt giam Lê Tấn Quý (33 tuổi, ngụ Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, tạm trú đường Hòa Bình, phường 5, quận 11) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trưa 8-10, Quý vào nhà bà Huỳnh Xuân Cầm (220/57 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình) khống chế và cướp một điện thoại di động, một bộ vòng cimen, một đôi bông tai vàng và 300.000 đồng. May sao, con gái bà Cầm là chị Lê Huỳnh Ngọc Hưng đã về nhà kịp lúc và bắt giữ tên cướp giao cho Công an phường 9.

Cướp của người quen

Bà Cầm có một tiệm kinh doanh vải nhưng do sức khỏe yếu nên thường ở nhà lo cơm nước. Hằng ngày, chị Hưng lo chuyện buôn bán tại cửa hàng. Quý thường đến cửa hàng và nhà bà Cầm để mua gom vải vụn rồi bán lại, cứ một hoặc hai tháng Quý lại đến gom một lần.

Khoảng 10 giờ 30, Quý đến nhà bà Cầm để mua vải vụn. Khi bà Cầm lên lầu chỉ hàng, Quý dùng tay chặt mạnh vào cổ, ót bà Cầm khiến bà gục xuống. Quý lấy dây vải vụn trói tay chân bà, lấy dao gí vào ngực, yêu cầu bà đưa tài sản nhưng không được. Quý lấy cây kéo cắt vải cắt bộ vòng cimen bà đeo tay, cắt bông tai, lục lấy điện thoại, tiền trong người và lột nhẫn của bà.

Vừa lúc ấy chị Hưng từ cửa hàng chạy về đến nhà, thấy cửa nhà mở toang mà gọi không thấy mẹ đâu nên Hưng sinh nghi. Khi đó, bà Cầm la lên cướp cướp nhưng bị Quý lấy vải nhét vào miệng bà. Tiếng kêu quá yếu, chị Hưng không nghe thấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, Hưng chạy vào bếp lấy con dao chặt thịt giắt vào người. Quý đi xuống dưới nhà và hỏi Hưng về việc mua vải vụn. Hưng bực dọc nói: “Chú đã trao đổi với mẹ tôi rồi còn hỏi gì nữa”, Quý bỏ đi. Hưng chạy lên lầu thấy mẹ bị trói, miệng chảy máu nên chạy xuống hô hoán lên.

Chị Hưng bị thương khắp người khi truy đuổi, đánh nhau với tên cướp Lê Tuấn Quý (phải) và tang vật vụ án. Ảnh: ÁI NHÂN

Cô gái dũng cảm

Tham gia việc bắt giữ tên Quý còn có vai trò tích cực của ông Tạ Lạc Nhơn và chị Lương Thị Phấn. Ông Nhơn năm nay đã 67 tuổi nhưng còn rất khỏe. Ông cho biết vào lúc chứng kiến cảnh tên Quý vừa móc súng ra dọa bắn chị Hưng và Phấn thì ông lấy ghế nhắm vào tay tên Quý mà đập. Khi phóng viên hỏi: “Gặp súng mà không sợ sao? Nếu lỡ là súng thật thì…”, cả ông Nhơn và chị Phấn đều cười: “Lúc ấy không kịp suy nghĩ gì cả…”.

Quý vừa tra chìa khóa vào xe máy thì bị Hưng túm tóc ghì lại. Quý đạp Hưng văng đập đầu vào tường. Hưng đạp xe Quý ngã ra đường. Quý bỏ chạy. Hưng quay lại nhà lấy xe máy đuổi theo. Đến trước quán cà phê số 220/3 thì Hưng lao xe thẳng vào người Quý khiến tên này té ngã. Quý móc súng ra dọa bắn Hưng. Không nao núng, Hưng túm lấy Quý. Lúc này nhiều người dân địa phương túm lại chứng kiến sự việc, trong đó chị Lương Thị Phấn xông vào phụ với Hưng. Quý vùng dậy, chĩa súng về phía chị Hưng và Phấn. May sao, ông Tạ Lạc Nhơn dùng ghế nhựa đập mạnh vào tay Quý làm súng văng xuống đất bị vỡ ngay. Mọi người lúc ấy thở phào vì biết là súng giả.

Trao đổi với phóng viên, chị Hưng chỉ vào tay và chân bị băng do chấn thương xương, gân cho biết: “Tôi không biết võ thuật gì cả, chỉ vì thấy mẹ mình bị đối xử như vậy nên lao vào đánh tên cướp. Lúc tên cướp rút súng ra dọa bắn, tôi nghĩ nếu buông hắn ra đằng nào cũng chết nên đành liều bám chặt…”.

Hiện Công an quận Tân Bình đã bắt giam Quý để điều tra, đồng thời lập hồ sơ đề nghị Công an TP khen thưởng chị Hưng về tấm gương dũng cảm bắt cướp có súng. Tại cơ quan điều tra, Quý khai do túng quá làm liều. Buổi sáng 8-9, biết bà Cầm ở nhà một mình, Quý bọc theo con dao xếp và súng nhựa đến vờ mua hàng rồi cướp.

ÁI NHÂN