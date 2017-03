Cô gái bị tung ảnh nóng sau 2 năm làm “búp bê” cho bạn trai cũ

Nạn nhân là N.T.L (27 tuổi, Kinh Môn, Hải Dương). Sự việc đã kéo dài cả hơn 2 năm nay nhưng mới đây chị L. mới gửi đơn trình báo đến các cơ quan chức năng để cầu cứu sau khi hàng loạt bức ảnh nóng của chị bị đối tượng P.V.D (33 tuổi, Nam Sách, Hải Dương) tung lên mạng.



Những hình ảnh nóng của chị L. bị đối tượng P.V.D tung lên mạng

Chị L. quen biết với D. là tài xế taxi từ cuối năm 2011. Sau đó cả 2 thường xuyên qua lại, tìm hiểu. Tuy nhiên đến giữa 2012, chị L. phát hiện D. đã có vợ con nên tìm mọi cách để chấm dứt nhưng D. không đồng ý.

Đối tượng này nhiều lần chặn xe, đánh đập chị L, ép chị L. phải cho quan hệ 2 lần/tuần nếu không sẽ tung ảnh nóng của chị L. lên mạng. Sợ hãi, chị L. ngoan ngoãn nghe theo.

Đến tháng 2 vừa qua, D. lập một tài khoản Facebook giả lấy tên L.N rồi tung rất nhiều ảnh nóng của chị L. lên. Chưa dừng lại, D. còn thường xuyên nhắn tin đe dọa, lăng mạ những người thân của chị L. và sử dụng tài khoản Facebook này để khoe chiến tích với bạn bè chị L.

Hiện Công an Hải Dương đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Đây chỉ là một trong vô số những vụ trả thù hậu chia tay bằng cách tung ảnh nóng. Bên cạnh vấn đề đạo đức, đây chính là hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều đối tượng đã bị bắt và phạt tù, song những bài học này vẫn chưa đủ sức răn đe.

Trường hợp của chị L. khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của nữ sinh viên tên T. (TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Đỗ Đình Tĩnh (SN 1988, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn) và T. có quan hệ yêu đương với nhau từ tháng 6/2012. Trong khi vào nhà nghỉ, T. dùng điện thoại chụp hình khỏa thân của T. Khi T. chủ động chia tay, Tĩnh dọa nếu T. không tiếp tục quan hệ, y sẽ tung hình ảnh khỏa thân của cô cho mọi người biết.

Trong vòng hơn 1 tháng, Tĩnh ép buộc T. quan hệ với y nhiều lần đến mức T có thai, phải đi “giải quyết”. Sau đó, Tĩnh lại đe dọa, khống chế buộc T quan hệ với mình nhưng không được.

Bực tức, đến tháng 3/2013, Tĩnh tung ảnh khỏa thân của T. lên Facebook của T. kèm theo những lời nhắn thô tục và xúc phạm.

Đối tượng Đỗ Đình Tĩnh sau đó bị bắt giam và bị HĐXX TAND TP.Quy Nhơn tuyên phạt 6 năm tù về 2 tội cưỡng dâm và làm nhục người khác.

Một vụ việc từng gây xôn xao vào tháng 10/2014 là vụ nữ sinh Bình Dương M.A (SN 1996) bị tung ảnh yêu đương nhạy cảm lên Facebook. Những tấm ảnh này sau đó đã lan truyền chóng mặt trong cộng đồng mạng.

Công an thị xã Dĩ An đã phải vào cuộc điều tra và xác định Cao Thanh Danh (SN 1996, ngụ thị xã Dĩ An) - bạn trai của của M.A chính là thủ phạm.

Cuối năm 2014, đối tượng này bị đưa ra xét xử và chịu mức án 6 tháng tù về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Tại Vũng Tàu, vào tháng 11/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu cũng đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, ngụ P11, TP.Vũng Tàu) về hành vi làm nhục người khác.

Nam và chị Th. (32 tuổi, TP.Vũng Tàu) từng có thời gian yêu nhau mặn nồng. Sau đó chị Th. quyết định chia tay để sang Thái Lan làm ăn. Nghĩ chị Th. có người mới, Nam đã đăng 11 tấm ảnh nóng của chị Th. lên Facebook.

Theo M.Đức (Vietnamnet)