Cô gái chết đuối sau tiếng kêu cứu ở 'hồ tử thần'

Chiều 6-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các ngành chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái trẻ ở hồ đá trong khuôn viên ĐH Quốc gia (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An).

Trước đó trưa cùng ngày một số người câu cá tại hồ đá trong khuôn viên ĐH Quốc gia hoảng hốt nghe tiếng hô hoán kêu cứu. Mọi người chạy lại nhìn xuống dưới hồ thì phát hiện một cô gái đang đuối nước chới với giữa dòng nước sâu.



Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: CTV

Một người đàn ông đã liều mình nhảy xuống hồ bơi ra cứu cô gái trẻ nhưng tới nơi thì cô gái đã chìm hẳn. Sau đó mọi người tìm kiếm đưa cô gái lên bờ thì nạn nhân đã tử vong.



Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân tử vong trong tình trạng mặc quần Jean, áo khoác Jean và áo hồng bên trong. Trên người nạn nhân, công an cũng thu giữ hai CMND mang tên Nguyễn Thị Hải Yến (19 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hồng (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Yên) cùng một chiếc xe tay ga ở trên bờ.

Một số người cho hay trước đó cô gái trẻ có đứng với một người đàn ông, nhưng sau đó người này đi đâu không rõ. Hiện cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông này để lấy lời khai, làm rõ.

Hồ đá này được xem là "hồ tử thần", từng xảy ra hàng chục vụ chết đuối mà nạn nhân hầu hết là sinh viên đang theo học tại đây. Vì vậy, cơ quan chức năng đã rào chắn, giăng biển cảnh báo không vào các khu vực ven hồ.